Çocuğum hangi okula düşüyor? Çocuğun hangi okula kaydı çıktığını nasıl öğrenebilirim? Adresime hangi okul çıkıyor? Adrese bağlı yerleştirme ekranı 202

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler okullara yerleştirilmeye başlanacak. Yeni eğitim öğretim takvimine doğru yaklaşırken, çocuklarını hangi okullara kaydettirebileceklerini merak eden veliler için önemli bilgiler bulunmaktadır. Peki, Çocuğum hangi okula düşüyor? Çocuğun hangi okula kaydı çıktığını nasıl öğrenebilirim? Adresime hangi okul çıkıyor? Adrese bağlı yerleştirme ekranı 2023! İşte detaylar…

Yeni okul kayıt dönemi yaklaştığı için veliler, çocuklarının hangi okullara gidebileceğini merak etmektedir. Devlet okullarında okul öncesi, 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları, ikametgah bilgilerine dayanılarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır. Peki, Çocuğum hangi okula düşüyor? Çocuğun hangi okula kaydı çıktığını nasıl öğrenebilirim? Adresime hangi okul çıkıyor? Adrese bağlı yerleştirme ekranı 2023! İşte detaylar…

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA DÜŞÜYOR?

Adrese bağlı yerleştirme sistemiyle öğrenciler evine en yakın okula kaydediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan E-Okul sistemi ile birlikte öğrencilerin hangi okula gidebilecekleri öğrenilebiliyor. Çocuğunuzun okula başlama yaşını sorgulamak için MEB'in "https://e-okul.meb.gov.tr/yasHesap.aspx" adresini kullanabilirsiniz.

ÇOCUĞUN HANGİ OKULA KAYDI ÇIKTIĞINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Millî Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada çocuğunuzun hangi okula gideceğini ve eğitim hayatı ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgileri E-okul Yönetim Bilgi Sistemi internet adresine girerek "Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi" ekranından öğrenebileceği aktarıldı.