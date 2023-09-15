Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Dijital Servis Merkezi İstanbul'da Açıldı

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi'nin Dijital Servis Merkezi İstanbul'da açıldı.

Türkiye'yi de kapsayan geniş bir coğrafyaya yönelik hizmet sunacak olan merkezin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun da katıldığı törenle yapıldı. Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı Sedef Salıngan Şahin'in ev sahipliğindeki törene Coca-Cola İçecek CEO'su Karim Yahi de katıldı.

Merkez, Coca-Cola'nın dokuz ayrı operasyon grubunda oluşturulması planlanan benzer birimler arasında ilk faaliyete geçenlerden biri olma özelliği taşıyor. Dijital Servis Merkezi'nde, dijital kabiliyet gelişimini ve dijital dönüşümü hızlandırmak, pazarlama, strateji ve finans gibi konularda bilgiye hızlı ve otomatik erişimi teknoloji uygulamalarıyla sağlamak ve veri analizi uygulamaları ile iş verimliliğini artırmak üzere hizmet verilecek. Dijital Servis Merkezi'nin 13'ü Türk olan 20 kişilik ekibinin yüzde 60'ı kadın çalışanlardan oluşuyor.

Coca-Cola'nın 25 ülkeden oluşan Avrasya ve Ortadoğu Operasyon Birimi'ne hizmet verecek Dijital Servis Merkezi'nde, bölgesel ve global çaptaki orta ve uzun vadeli iş planlarına uygun dijital çözümler ve uygulamalarla iş birimlerine destek olunacak. Merkezde, tüketiciye ulaşan kampanya ve sadakat programlarını içeren dijital pazarlama uygulamaları ve Coca-Cola'nın şişeleyici ortaklarıyla birlikte yürütülen ortak dijital dönüşüm projeleri de başta olmak üzere bilgiye hızlı ve otomatik erişimini sağlayan, iş verimliliğini artıran, karar ve aksiyon süreçlerini hızlandıran uygulamaların geliştirilmesine de öncelik verilecek.

"ÜLKEMİZİ KÜRESEL BİR TEKNOLOJİ ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Coca-Cola Dijital Servis Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ülkemizde sanayinin dijital dönüşümünü yerli ve milli çözümlerimiz ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın dijital dönüşüm çağrısı kapsamında 36 projeyi destekliyoruz. Dijital Dönüşüm Destek Programı'nı yıl sonunda devreye alacağız. Bu alandaki yatırımları, teşvik sistemi kapsamında öncelikli yatırımlar olarak destekleyeceğiz. Türkiye'nin Dijital Avrupa Programı'na katılımı için imzaları attık. Bu program ile dijital altyapıların kurulumunu hızlandıracak, dijital becerilerin artırılmasına odaklanacağız. Sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirecek ve ülkemizi küresel bir teknoloji üssüne dönüştüreceğiz."

Türkiye'nin 1964'ten bu yana Coca-Cola'nın bölgesel ve stratejik yönetim üslerinden biri olduğuna dikkat çeken Mehmet Fatih Kacır, "Dijital dönüşüm yolculuğunda ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla gerçekleştirdiğimiz atılımlara katkı sağlayacak Coca-Cola Dijital Servisler Merkezi'ne ayrı bir önem atfediyoruz. Bu merkezin dijital dönüşümde bir başarı örneği teşkil edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"BAŞTA COCA-COLA OLMAK ÜZERE TÜM ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise açılışta şöyle konuştu:

"Türkiye, yatırımcıları için derin, nitelikli ve rekabetçi bir yetenek havuzu sağlayan; Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada küresel pazarlara erişim imkanı sunan bir ülkedir. Ülkemiz süratle dijitalleşirken teknolojik gelişim ve dönüşüm yetkinliklerimiz hızla artmakta, uluslararası şirketlerin inovasyon, bilişim ve dijitalleşme faaliyetleri için bölgesel bir merkez haline gelmektedir. Bugün açılışı gerçekleşen, 25 ülkeye hizmet verecek Dijital Servis Merkezi yatırımının da Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi 'bölgesel merkez haline getirme' vizyonuyla aynı doğrultuda olduğunu görmekteyiz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, Cumhuriyet'imizin 100. yılında açıklanan bu kıymetli yatırım vesilesiyle Coca-Cola ailesini tebrik ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı yatırım yüzyılı yapmak için başta Coca-Cola olmak üzere tüm uluslararası yatırımcılarla çalışmaya devam edeceğiz."

"MERKEZİN İSTANBUL'DA OLMASI SÜRPRİZ DEĞİL"

Türkiye'nin yerelden dünyaya açılan dijital 'start up'larının yanı sıra web ve mobil tabanlı teknolojileri hızla geliştirip kullanabilen nüfusu ile dünya çapında önemli bir lokasyon olduğunu belirten Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı Sedef Salıngan Şahin de şunları söyledi:

"Türkiye, son yıllarda dijital ticaret, oyun, finans teknolojileri gibi alanlarda uluslararası başarılı start up'larla da teknoloji anlamında üretken ve ürettiklerini ihraç edebilen bir düzeyde olduğunu defalarca kanıtladı. İstanbul'un Coca-Cola için de teknoloji ve dijital dönüşüm konusunda yetkin ve uzman insan gücünün olduğu bir lokasyon olarak belirlenmiş olması, bu çerçevede başarılı bir örnek olacağı için çok mutluyuz. İstanbul'daki Dijital Servis Merkezi, dijital kabiliyet gelişimini ve dijital dönüşümü hızlandırmak; pazarlama, strateji ve finans gibi konularda bilgiye hızlı ve otomatik erişimi teknoloji uygulamalarıyla sağlamak, veri analitik ve iç görü analizi ile iş verimliliğini artırmak üzere hizmet verecek. Hedefimiz, Türkiye'yi bölgenin dijital dönüşüm üssü haline getirmek. Merkezimizin bu hedef doğrultusunda yenilikçi birçok çalışmaya imza atacağına ve bu alanda örnek olacağına gönülden inanıyoruz."

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