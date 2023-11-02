Coante, Yeni Koleksiyonuyla Türkiye'de İlk Kez Unıcera'da

Kuvars kompoze plaka sektöründe faaliyet yürüten Coante, yeni koleksiyonunu Türkiye'de ilk kez UNICERA Fuarı'nda "Değişim Zamanı" sloganıyla sergileyecek.

Coante, yeni koleksiyonunu "Değişim Zamanı" sloganıyla UNICERA Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. Dünyada ilk kez Verona Marmomac'ta sergilenen koleksiyon, Türkiye'de ilk kez sektörün önemli fuarlarından seramik, mutfak ve banyo sektörünün iç mimarlar, tasarımcılar ve ürün kullanıcılarının gözdesi olan UNICERA 'da yerini alacak.

"SEKTÖRDE TRENDLERİ BELİRLEYEN UNICERA'DA BİZ DE YERİMİZİ ALIYORUZ"

Yeni ürünleriyle sektördeki öncü kimliğini ve farklılığını devam ettirmek istediklerini aktaran Coante Genel Müdürü Kenan Erdem, şu açıklamayı yaptı:

"Günümüzde kuvars yüzeyler, estetik özellikleri, dayanıklılıkları ve kullanım avantajlarıyla mutfak tezgahlarında en çok tercih edilen üründür. Kurulduğumuz günden beri yurt içinde ve dünya genelinde bu tip yenilikçi ürünleri yüksek teknoloji ve kalite ile üretebilen sınırlı sayıdaki firmadan birisiyiz. Geçtiğimiz ay dünya lansmanını Verona'da yaptığımız yeni koleksiyonumuzu Türkiye'de ilk kez UNICERA fuarında sergileyeceğiz. Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı UNICERA, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ikinci ihtisas fuarı. Biz de bu fuarda gerek yurt içinden katılım sağlayan sektör profesyonelleri gerekse yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz için standımızda yepyeni ve dünya trendlerini takip edebilecekleri koleksiyonumuzu özenle hazırladık. Bu vesile ile bizi ziyaret eden misafirlerimiz dünya trendlerini de takip etmek fırsatı bulacaklar diyebiliriz. Ayrıca fuarda potansiyel ve mevcut müşterilerimizle bir araya gelmeyi ve iletişim fırsatlarını artırmayı da hedefliyoruz. Marka olarak öncelikli hedefimiz de inovasyondaki farkımızı ortaya koyarak sektörü değiştirmeye devam etmek. Bu açıdan UNICERA'yı bize sunduğu fırsatlardan yararlanacağımız önemli bir buluşma noktası olarak görüyoruz."

"YENİ KOLEKSİYONUMUZDA TAMAMIYLA DOĞAYLA BÜTÜNLEŞEN ÜRÜNLER ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Estetik olarak farklılık arayışının sektöre yön verdiğinin altını çizen Erdem, "Kuvars yüzeyler, birçok açıdan son derece kullanışlı ve satın alma tercihlerinde ilk sıralarda geliyor. Yaratıcılık ve kullanım avantajlarını nihai tüketicinin ve sektör profesyonellerinin beklentilerini de düşünerek bir adım daha ileri taşıdık. Sektöre bambaşka bir anlayış getirecek yeni koleksiyonumuzda segmenti baştan aşağı değiştiriyoruz. Sadece desenleri değil kullanım alanlarını ve kalınlıklarını da farklılaştırdık. İç mekanlarda sınırsız bir kullanım alanı oluşturduğumuz yeni koleksiyonumuzda tamamıyla doğayla bütünleşen ürünler ön plana çıkıyor. Teknoloji partnerimiz Breton'un kreos teknolojisinden yararlanarak ürettiğimiz bu koleksiyon, dört yıllık bir emeğin sonucu olarak ortaya çıktı. Çok yakında ikinci fabrikamızda seri üretime başlanacak ürünlerimizle performanstan ve kaliteden vazgeçmeden çok daha farklı görsellikte ürünler sunacağız. Bu yeni ürünle kullanım alanları, boyutlar ve kalınlıklar yönüyle daha yaratıcı çözüm önerileri sunacak bir ürün sektöre giriş yapmış olacak. Profesyonellerin iş sonuçlarına, nihai tüketicilerin yaşam alanlarına değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

"PLAKALARIMIZ GEZEGENİN SAĞLIĞINI DÜŞÜNEN ÇEVRE DOSTU BİR ANLAYIŞLA ÜRETİLİYOR"

Coante'nin tüm ürünlerinin çevreci anlayışa uygun üretildiğini vurgulayan Erdem, "İnsana ve çevreye değer veren, duyarlı bir marka olarak fabrikalarımızda yenilenebilir enerjiden yararlanıyoruz. Enerji verimliliği projelerimizle üretimde de tasarruf sağlıyoruz. Coante yüzeyler, alternatif malzemelere göre üstün lekelenme, çizilme, esneme ve darbe dayanımı ile uzun yıllar ilk günkü güzelliğini koruyor. Bu yönleriyle çok uzun süre kullanma olanağı sağlayan doğaya dost ürünler. Üstün hijyen avantajlarıyla bakım ve temizliği daha az su ve daha az kimyasal kullanılarak kolaylıkla yapılabiliyor. Gururla plakalarımız gezegenin sağlığını düşünen çevre dostu bir anlayışla üretiliyor diyebiliriz. Fabrika içinden çekilen kirli havanın toz ve gaz emiş sistemi ile dışarı atılmadan önce filtre edildiği, üretimde kullanılan suyun yüzde 99 geri dönüşümlü olduğu, enerji ihtiyacının büyük bölümünün güneş enerjisi santralinden sağlandığı, koku emisyonu ölçümlerinin düzenli yapıldığı çevre dostu bir politika uyguluyoruz. İhracat ağırlıklı bir firma olarak lokasyon açısından limanlara yakın olmanın avantajıyla lojistik alanda optimizasyonu sağlayarak karbon ayak izimizi azaltıyor; ürünlerimizin ham maddesi olan kuvarsı fabrikamıza en yakın uzaklıktaki Çine'den temin ediyoruz. 2023 yılı sonunda Coante ve Ula fabrikalarımızın çatılarına döşenen GES santralimiz sayesinde enerjimizin büyük bir bölümünü güneşten sağlamaya başladık. Coante ve Ula fabrikalarında GES projemizin devreye girmesinden bu yana 6 milyon kilograma yakın karbon ayak izi azaldı, bu da yaklaşık 108 bin 48 fidan dikimine eşdeğer. Şirketimize toplam 3 milyon dolarlık yatırımla devreye giren GES projemizle yeşil enerji hedefine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra satış ve dağıtım kanallarında daha az karbon ayak izi bırakma çabalarımızı sürdürüyoruz. Yeşil enerjiye öncelik veren çevre dostu politikamıza uygun üretim yapmaya ve yatırımlarımızı bu yönde artırmaya devam edeceğiz" dedi.

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