Türkiye'den birçok ünlü ismin de katıldığı dünyanın en ünlü müzik festivallerinden biri olan Coachella Festivali, bu yıl da heyecanla bekleniyor. Peki,Coachella 2023 ne zaman, nerede yapılacak?

COACHELLA 2023 NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

İki haftasonu boyunca düzenlenen Coachella Müzik Festivali gelecek nisan ayında gerçekleşecek. 14-16ve 21-23 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

COACHELLA FESTİVALİ TARZI NEDİR?

Dünyanın en önemli sanat ve müzik etkinlikleri arasında gösterilen Coachella Festivali, her yıl binlerce katılımcıya sınırsız eğlence yaşatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen festival, ülkemizde de müzikseverler tarafından ilgi ile takip edilmekte. Colorada Çölü'nde bulunan Coachella Vadisi'nde düzenlenen etkinlik, ilk kez 1999 yılında gerçekleşmesine rağmen kökleri 1993 yılına dayanıyor. Amerika'nın en büyük bilet satış kanalı olan TicketMaster'ın aldığı komisyondan rahatsız olan Pearl Jam, hiçbir organizasyon şirketi ile anlaşması olmayan bir mekanda konser düzenlemek ister ve etkinlik için Empire Polo Club seçilir. Kulüpte yapılan konserin başarısından sonra 1999 yılında Coachella Festivali düzenlenmeye başlar ve dünyanın en önemli müzik etkinliklerinden biri doğmuş olur. Katılımcıların çadırlarda ve çevre otellerde konakladıkları 3 gün boyunca giydikleri kıyafetler ve stiller, modaya ve tasarımcılara da ilham verir.