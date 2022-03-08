500 binin üzerinde okuyucuyu bir araya getiren fuar, 9 gün boyunca Türkiye'nin önde gelen 300'den fazla yayınevinin 550 markasına ev sahipliği yapacak. 650'den fazla imza günü ve 350'den fazla söyleşi ve çeşitli etkinliklere de sahne olacak fuarda, kitap bağışı kampanyası da düzenlenecek. Peki, CNR kitap fuarı ne zaman başlayacak? CNR kitap fuarı nerede yapılacak?

CNR KİTAP FUARI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Türkiye'nin en prestijli kültürel etkinliği 8. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, 26 Mart - 03 Nisan 2022 tarihleri arasında Yenikapı – Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde organize edilecek.

500 binin üzerinde okuyucuyu bir araya getiren fuar, 9 gün boyunca Türkiye'nin önde gelen 300'den fazla yayınevinin 550 markasına ev sahipliği yapacak. 650'den fazla imza günü ve 350'den fazla söyleşi ve çeşitli etkinliklere de sahne olacak fuarda, kitap bağışı kampanyası da düzenlenecek. 9 gün boyunca bağış yapılacak kitaplar, köy okullarındaki öğrencilere ulaştırılacak. Dayanışmanın en güzel örneğinin sergileneceği fuar, yeterli imkanlara sahip olmayan öğrencilerin hem kültürel gelişimine katkı sağlayacak hem de yüzlerindeki tebessümü arttıracak.

Fuarcılık sektörünün yeni ticaret kapısı haline dönüşen Yenikapı – Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nin eşsiz konumunun avantajlarını da kullanacak olan 8. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, yayınevi ve ziyaretçi açısından bu yıl İstanbul'da bu büyüklükte gerçekleşen ilk kitap fuarı olacak.

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