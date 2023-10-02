CNN Türk TV konuğu Nihat Uludağ Kimdir, kaç yaşında, nereli? Nihat Uludağ Biyografisi!

CNN Türk TV'de hafta içi her gün yayınlanan, Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programının bugünkü konuğu Nihat Uludağ oldu. CNN Türk TV konuğu Nihat Uludağ Kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, CNN Türk TV konuğu Nihat Uludağ Biyografisi nedir?

Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programının bugünkü konuğu Nihat Uludağ Oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Nihat Uludağ Kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Nihat Uludağ Biyografisi nedir? Detaylar haberimizdedir…

NİHAT ULUDAĞ KİMDİR?

Nihat Uludağ Ankaralı'dır. Ankara'da doğup büyümüştür. Yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Polis Adliye muhabirliği yapan ve bu konuda oldukça deneyimli olan Uludağ daha önce Habertürk'te çalışmaktaydı. Şuan CNN Türk'te İstanbul Haber Müdürü olarak görev yapmaktadır. Nihat Uludağ evlidir ve bir oğlu bulunmaktadır.