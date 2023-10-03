CNN Türk Konuğu Prof. Dr. Abdulkadir Develi Kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Develi Biyografisi!

CNN Türk TV'de hafta içi her gün yayınlanan, Hande Fırat ile Gece Görüşü programının bugünkü konuğu Abdulkadir Develi Oldu. CNN Türk Konuğu Abdulkadir Develi Kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, CNN Türk Konuğu Abdulkadir Develi Biyografisi nedir?

Hande Fırat ile Gece Görüşü programının bugünkü konuğu Prof. Dr. Abdulkadir Develi Oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Abdulkadir Develi Kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Abdulkadir Develi Biyografisi nedir? Detaylar haberimizdedir…

CNN TÜRK KONUĞU PROF. DR. ABDULKADİR DEVELİ KİMDİR?

1979 yılında Bayburt ta Doğdu. Doç Dr Abdulkadir DEVELİ Lisansını 2001 yılında Ulslararası İlişkiler Bölümünde tamaladıktan sonra Yüksek Lisansını 2005 yılında ve Doktorasını 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında tamamlamıştır. Doktora kapsamında bir yıl İtalya'da Università degli Studi di Brescia Ekonomi bölümünde eğitim görmüştür. Develi, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Enerji Politikaları üzerine yapmıştır. Doktorasını, AB Enetegrasyon aracı olarak Enerji başlığı altında tamamlamıştır. Doç Dr Abdulkadir DEVELİ' nin enerji alanında Cambridge Scholars Publishing ve Peter Lang International Publishing' te olmak üzere ulusal ve uluslar arası kitap editörlükleri, bölümleri ve çok sayıda akademik makale ve uluslararası bildirisi vardır.

ABDULKADİR DEVELİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?

Prof. Dr. Abdulkadir DEVELİ, 2016-2018 yılları arası Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığın ortaklaşa gerçekleştirdiği İklim Değişikliği farkındalık projesinde koordinatörlük yapmıştır. Doç Dr Abdulkadir DEVELİ 2011-2017 yılları arası Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde Yardımcı Doçent Doktor olarak, 2017 yılından itibaren Doçent olarak görev yapmaktadır. Doç Dr Abdulkadir DEVELİ aynı zamanda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Uluslar arası İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı, Sosyal Politika Anabilim Dalı Başkanlığı ve Sosyal Politika ve Sivil Toplum Araştırma Merkezi müdürlüğünü yürütmektedir. Doç. Dr Abdulkadir DEVELİ AK Parti Genel Merkez Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcılığı görevini de bir yıldır sürdürmektedir.