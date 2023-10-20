CNN TÜRK Konuğu Dr. Eray Güçlüer Kimdir, kaç yaşında, nereli? Dr. Eray Güçlüer Biyografisi!

CNN TÜRK TV'de hafta içi hergün yayınlanan, tartışma programının bugünkü konuğu Dr. Eray Güçlüer oldu. CNN TÜRK Konuğu Dr. Eray Güçlüer Kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, CNN TÜRK Konuğu Dr. Eray Güçlüer Biyografisi nedir?

CNN TÜRK TV'de yayınlanan tartışma programının bugünkü konuğu Dr. Eray Güçlüer Oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Dr. Eray GüçlüerKimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Dr. Eray GüçlüerBiyografisi nedir? Detaylar haberimizdedir…

CNN TÜRK KONUĞU DR. ERAY GÜÇLÜER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Eray Güçlüer 1968 Yılında İskenderun'da doğdu. Jandarma Subayı olarak 1989 yılında Kara Harp Okulundanmezun oldu. Güçlüer 2001 yılında Kara Harp Akademisinden, 2003 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.2002 yılında Ankara Ünv.'de Adli Bilimler dalında yüksek lisansı tamamladı.2011 Yılında Hacettepe Ünv. Sosyoloji Bölümünde Doktorayı bitirdi.

Eray Güçlüer Bosna ve Azerbaycan'da Yurtdışı Görevlerde bulundu. 2014 yılında TSK'dan emekli oldu. Halen Altınbaş Üniversitesinde Dr.Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi faaliyetlerini yürütmektedir. Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarında strateji konularında uzman yorumcu olarak katılmaktadır.

DR. ERAY GÜÇLÜER BİYOGRAFİSİ

Eray Güçlüer, akademik alanda da başarılı bir geçmişe sahiptir. Kara Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olan Güçlüer, 2002 yılında Ankara Üniversitesi'nde Adli Bilimler dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayrıca, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktorasını tamamlamıştır. Şu anda Altınbaş Üniversitesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Eray Güçlüer, strateji konularında uzmanlaşmış bir yorumcu olarak Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarında sıkça yer almaktadır. Ayrıca, Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi'nin faaliyetlerini yürütmektedir. Uzmanlığı ve akademik çalışmalarıyla dikkat çeken Güçlüer, Türkiye'nin güncel meseleleri ve stratejik konuları hakkında kamuoyunu aydınlatmaktadır.