Birçok haberi dinlemek için vatandaşlar tarafından tercih edilen haber kanaları arasında yer alan CNN Türk canlı izleme linki, internet üzerinden CNN Türk canlı izlemek isteyenler tarafından gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Birçok farklı haberi bizlere sunmakta olan CNN Türk kanalının canlı izleme linkini sizler için haberimize ekledik. İşte, CNN Türk Canlı İZLE! 3 Kasım CNN Türk canlı izleme linki! CNN Türk Full HD canlı yayın İZLE!

Cnn Türk canlı izleme linki, internet üzerinden CNN Türk kanalını izlemek isteyen izleyiciler tarafından gün içerisinde birçok kez arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Gündemden geri kalmamak isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden haber yayını izlemeyi tercih ediyor. İşte, CNN Türk Canlı İZLE! 3 Kasım CNN Türk canlı izleme linki! CNN Türk Full HD canlı yayın İZLE!

CNN TÜRK CANLI İZLE

Güne Merhaba Hafta Sonu, Her Şeyden Önce, Başarı Öyküleri,Toprak Ana'dan, Hava Durumu, Baştan Sona Sağlık, Hafta Sonu Ana Haber, Gece Haberleri gibi birçok yapım ile yayın yapan CNN Türk kanalını canlı izlemek için CNN TÜRK CANLI İZLE'ye tıklayabilirsiniz.

CNN TÜRK CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS BİLGİLERİ

İnternet üzerinden canlı izlemeyi tercih etmeyen birçok vatandaş ise yayını televizyon üzerinden izlemeyi tercih ediyor. Aşağıda yer alan bilgiler ile birlikte CNN Türk kanalını televizyon kanal listenize ekleyebilirsiniz.

Kanal İsmi: CNN TURK HD

Frekans:12245

Polarizasyon: H - Yatay

SR: 27500

FEC: 5/6

Kapsama: TR

CNN TÜRK HAKKINDA

CNN Türk, Amerikalı CNN şirketi ve Demirören Holding bünyesinde yayın yapan haber kanalı. Merkezi İstanbul'da olan kanalın en bilinen programları arasında 5N1K, Bir Yudum İnsan ve Oradaydım gibi yapımlar yer alır.