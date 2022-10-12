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Cnn Türk, Amerikalı CNN şirketi ve Demirören Holding bünyesinde yayın yapan haber kanalı. Merkezi İstanbul'da olan kanalın en bilinen programları arasında 5N1K, Bir Yudum İnsan ve Oradaydım gibi yapımlar yer alır. CNN Türk canlı izle! 12 Ekim 2022 CNN Türk Tarafsız Bölge canlı izle! Tarafsız Bölge Cübbeli Ahmet Hoca / Hakan Bardakçı canlı yayını!

CNN TÜRK CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bugün 12 Ekim Çarşamba 2022 tarihinde Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet Hoca ve Hakan Bardakçı yer alıyor.

CNN TÜRK CANLI İZLE!

TARAFSIZ BÖLGE HANGİ KANALDA?

Ahmet Hakan'ın sunuculuğunu yaptığı Tarafsız Bölge programı CNN Türk'te ekranlara geliyor.

CNN TÜRK FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A :

12034 V 27500 5/6

12245 H 27500 5/6 (HD)

D-Smart : 30. kanal (HD)

DFH Network : 4. kanal

Digiturk : 42. kanal (HD)

Türksat TKGS : 14. kanal (HD)

541. kanal

CNN TÜRK HAKKINDA BİLGİLER

CNN Türk, Amerikalı CNN şirketi ve Demirören Holding bünyesinde yayın yapan haber kanalı. Merkezi İstanbul'da olan kanalın en bilinen programları arasında 5N1K, Bir Yudum İnsan ve Oradaydım gibi yapımlar yer alır.

Doğan Holding'e ait Eko TV'nin karasal yayın frekansından yayın hayatına başlayan CNN Türk yayın hayatına başladığı ilk dönemlerinde doğrudan İngilizce'den çevrilen bazı programlar yayınlamıştır. 1999-2006 arasında logosu sağ alt köşede yer almıştır. 2005-2008 yılları arasında yayın haklarını satın aldığı Formula 1'i yayınlamıştır. 2006-2010 arasında yerini sağ üst köşeye taşımıştır. 28 Ocak 2008'de karasal yayın frekanslarını TNT'ye bırakmıştır ve bir süre kapanmıştır. Daha sonra TV5 kanalının karasal yayın lisansı satın alınıp CNN Türk yayını yeniden çatı antenlerine verilmiştir. CNN Türk 2010 yılında tüm CNN'ler gibi logosunu tekrar sağ alt köşeye taşımıştır. 17 Eylül 2012 tarihinde 16:9 yayın formatına geçmiştir.

6 Şubat 2020 tarihinde tarafsızlık ilkesine uymadığı ve iktidar yanlısı yayın yaptığı gerekçesiyle ana muhalefet partisi CHP tarafından kanala karşı boykot kararı alınmış, artık hiçbir partilinin kanalın yayınlarına çıkmayacağı açıklanmıştır. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Şubat 2020'de yayınlanması planlanan Tarafsız Bölge programına çıkmaktan vazgeçmiştir. 2 Ağustos 2021 saat 20.39'da logosu minimalize edildi.

Kanal şu an sadece bazı şehirlerde karasal yayında olup ayrıca, KabloTV, Digiturk, tivibu, Turkcell TV+ ve D-Smart üzerinden yayınlarına devam etmektedir.

Kanal şu an Kanal D Haber ve CNN Türk Haber Merkezi olarak devam etmektedir.