Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 4 Ocak'ta Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Ankara'daki otobüslerin yüzde 84'ün CNG ile çalıştığını ve CNG maliyetlerinin yüzde 1000'den fazla arttığını belirtmişti. Peki, CNG ne demek? CNG'li demek ne demek?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın, artan CNG maliyetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak vergi muafiyeti veya indirim talebinde bulunduğu iddia edildi. Ankara'daki otobüslerde CNG kullanılıyor ve maliyetlerdeki artıştan dolayı toplu ulaşıma zam gündemde. CNG ne demek? CNG'li demek ne demek?

CNG NE DEMEK?

Sıkıştırılmış doğal gaz, doğalgazın standart atmosferik basınçta tutulan hacmin %1'inden daha azına sıkıştırılmasıyla oluşan bir gazdır. CNG, benzin, dizel yakıt veya propan ve LPG yerine kullanılabilen bir yakıttır.