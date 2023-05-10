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CNBC ne zaman yayına başlayacak? CNBC Türkiye frekans ayarları nedir?

CNBC ne zaman yayına başlayacak? CNBC Türkiye frekans ayarları nedir?

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CNBC-e, Doğuş Yayın Grubu ve NBC Universal ortaklığı altında 16 Ekim 2000'de Türkiye'de yayın yapmak üzere kurulan ve Eylül 2015'te Discovery Communications'a satılan ekonomi ve dizi kanalı. Yayın haklarının sona ermesi nedeniyle 6 Kasım 2015 tarihinde yayın hayatına son vererek yerini TLC Türkiye kanalına bırakmıştır. Arama motorlarında ise CNBC ne zaman yayına başlayacak? CNBC Türkiye frekans ayarları nedir? soruları aratılıyor.

CNBC ne zaman yayına başlayacak? sorusu araştırılıyor. Türkiye'de tekrar yayına başlayacak olan CNBC hakkında merak edilenler var. Yayın haklarının sona ermesi nedeniyle 6 Kasım 2015 tarihinde yayın hayatına son vererek yerini TLC Türkiye kanalına bırakmıştır. Peki, CNBC ne zaman yayına başlayacak? CNBC Türkiye frekans ayarları nedir?

CNBC NE ZAMAN YAYINA BAŞLAYACAK?

CNBC Türkiye'nin 2023 yılının Ekim ayında tekrar yayına başlaması beklenmektedir.

CNBC FREKANS AYARLARI NEDİR?

Kanal Adı: CNBC-E

Frekansı: 12015

Polarizasyon Değeri: H - Yatay

Kapsama: Batı

SR: 27500

FEC: 5/6

Paket İsmi: NTV TÜRKİYE PAKET

Tip: SD

Şifre: Şifresiz

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