CNBC ne zaman yayına başlayacak? CNBC Türkiye frekans ayarları nedir?

CNBC-e, Doğuş Yayın Grubu ve NBC Universal ortaklığı altında 16 Ekim 2000'de Türkiye'de yayın yapmak üzere kurulan ve Eylül 2015'te Discovery Communications'a satılan ekonomi ve dizi kanalı. Yayın haklarının sona ermesi nedeniyle 6 Kasım 2015 tarihinde yayın hayatına son vererek yerini TLC Türkiye kanalına bırakmıştır. Arama motorlarında ise CNBC ne zaman yayına başlayacak? CNBC Türkiye frekans ayarları nedir? soruları aratılıyor.