Cluster baş ağrısı, genellikle göz çevresinde yoğun bir ağrı ile karakterize olan bir tür baş ağrısıdır. Bu ağrılar genellikle aynı saatlerde tekrarlar ve bir dizi ağrı atağı şeklinde gelirler. Cluster baş ağrısı hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar Cluster Headache nedir? Cluster Headache ne demek, neden olur, belirtileri neler? Merak ediyor. İşte Cluster Headache nedir? Detaylar...

Cluster Headache nedir? Cluster baş ağrısı, genellikle göz çevresinde yoğun bir ağrı ile karakterize olan bir tür baş ağrısıdır. Bu ağrılar genellikle aynı saatlerde tekrarlar ve bir dizi ağrı atağı şeklinde gelirler. Cluster baş ağrısı hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar Cluster Headache nedir? Cluster Headache ne demek, neden olur, belirtileri neler? Merak ediyor. İşte Cluster Headache nedir? Detaylar haberimizde...

CLUSTER HEADACHE NEDİR?

Küme baş ağrısı, Cluster baş ağrısı veya salkım ağrı, nörolojik bir hastalıktan kaynaklanan şiddetli baş ağrısı. En belirgin özelliği çok yüksek bir ağrı şiddetine sahip olmasıdır. Bu ağrıların periyodik olarak belirmesinden dolayı adına küme baş ağrısı denilmiştir. Bu periyotlar içerisinde ağrılarda anlık hafiflemeler de görülür. Histaminik sefalalji olarak da nitelenen bu tür başağrılarının en önemli nedeninin vazodilatasyon olduğu varsayılmaktadır. Bu görüşün en önemli kanıtı vazodilatasyona neden olan faktörlerin tetikleyici rolüdür; örneğin, alkol çok önemli bir tetikleyicidir. Hastaların büyük bölümü 30-45 yaşlarındadır. Nüfusun %0,1'inde ve daha çok erkeklerde görülür.

Halk arasında intihar ettiren baş ağrısı olarak da bilinmektedir. Ağrı genelde bulunulan ortamda az oksijen bulunması, stresli okul ve iş hayatı, yoğun tempolu yaşam biçimi ve sıcak havalarda daha çok görülmektedir. Kesin tedavisi bulunmamaktadır fakat hastanelerde, nörologlar tarafından 3 gün boyunca oksijen tedavisi yapılarak ağrıların belirli bir dönem azaltıldığı gözlenmiştir. Bu oksijen seansları ile 10 gün boyunca ataklarda azalma da görülmektedir. Genelde başın sol tarafında göz çevresinde meydana gelir; 30 dakika ile 1 saat arasında yoğun bir şekilde devam eder. Küme baş ağrısı atakları sırasında dikkat gerektirecek etkinliklerden kaçınılmalıdır çünkü ağrı sırasında sol gözde sulanma ve hatta görüş mesafesinin azaldığı gözlemlenmiştir.