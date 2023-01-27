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Cluj - Rapid Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, TV'de yok mu? 27 Ocak Cluj - Rapid Bükreş Romanya Liga 1 nereden izlenir?

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Cluj - Rapid Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, TV'de yok mu? 27 Ocak Cluj - Rapid Bükreş Romanya Liga 1 nereden izlenir?

Bugün Romanya Liga 1 maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Cluj - Rapid Bükreş maçı oldu. Futbol severler Cluj - Rapid Bükreş maçını tam saatinde ve vaktinde izlemek için, Cluj - Rapid Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Ocak Cluj - Rapid Bükreş Bundesliga maçı nereden izlenir, canlı yayın link var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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Cluj - Rapid Bükreş maçı hangi kanalda? Cluj - Rapid Bükreş maçı nerede oynanacak? Cluj - Rapid Bükreş maçının canlı izleme linki var mı? Cluj - Rapid Bükreş hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor?

Cluj - Rapid Bükreş Romanya Liga 1 maçı 27 Ocak Cuma2023 tarihinde yani bugün 21:00 'da oynanacak.

Cluj - Rapid Bükreş maçını Bilyoner TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın başka kanallarda yayını bulunmamaktadır.

Maç, Cluj'da, Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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