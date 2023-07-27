Cluj Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Cluj Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Cluj Adana Demirspor canlı maç anlatımı!
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Bu akşam Cluj Adana Demirspor maçı oynanıyor. Cluj Adana Demirspor maçı kaç kaç merak ediliyor. Cluj Adana Demirspor canlı maç anlatımı ve Cluj Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Cluj Adana Demirspor maçı kaç kaç? Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Cluj Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
Cluj Adana Demirspor maçı kaç kaç? Bu akşam Cluj Adana Demirspor maçı oynanıyor. Cluj Adana Demirspor maçı kaç kaç merak ediliyor. Cluj Adana Demirspor canlı maç anlatımı ve Cluj Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Cluj Adana Demirspor maçı kaç kaç? Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Cluj Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...
Cluj - Adana Demirspor maçı 1-0'lık Cluj üstünlüğü ile devam ediyor.
Cluj - Adana Demirspor maçını TV8.5'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Cluj - Adana Demirspor maçı saat 20.30'da başlayacak.
Cluj - Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.
Cluj - Adana Demirspor maçı TV8.5'tan canlı olarak yayınlanacak.
Cluj - Adana Demirspor maçı Kaloşvar'da, Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak.