Cluj - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman?

Cluj - Adana Demirspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman? Cluj - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Cluj- Adana Demirspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Cluj- Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Cluj- Adana Demirspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman? Cluj - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

CLUJ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

27 Temmuz Perşembe günü oynanacak olan Cluj- Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı saat 20:30'da Kaloşvar'da, Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak.

CLUJ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

27 Temmuz Perşembe günü oynanacak olan Cluj- Adana Demirspor karşılaşması saat 20:30'da TV 8,5 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. TV 8,5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.