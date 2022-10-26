UEFA Şampiyonlar liginde liderlik hedefine ulaşmak isteyen Club Brugge- Porto bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Porto-Club Brugge maçı heyecanla bekleniyor. Porto-Club Brugge maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Club Brugge-Porto maçı hangi kanalda? Club Brugge maçı hangi kanalda? Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…

Porto maçı hangi kanalda? Porto ile Club Brugge bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Porto - Club Brugge maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Porto Club Brugge maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Club Brugge - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Club Brugge - Porto maçı hangi kanalda? Club Brugge Porto maçı ne zaman?Detaylar haberimizde...

CLUB BRUGGE-PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Porto-Club Brugge maçı 26 Ekim Çarşamba günü 19.45'de gerçekleşecek.

CLUB BRUGGE-PORTO MAÇI CANLI İZLE!

Porto ve Club Brugge maçını canlı izlemek için Porto-Club Brugge CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

CLUB BRUGGE- PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Club Brugge ile Porto arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.