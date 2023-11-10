Club Brugge kazandı, Beşiktaş'ın Avrupa defteri kapandı

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, Lugano'yu yenerek Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansını sonlandırdı. Beşiktaş, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i iki maçta da yenemediği için gruptan çıkma şansını kaybetti ve Avrupa defterini kapattı.

Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, Lugano'yu mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmadı.

BRUGGE YENDİ BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI KALMADI

Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Club Brugge ile İsviçre temsilcisi Lugano karşı karşıya geldi. Club Brugge maçı 2-0 kazandı ve Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmadı.

ABRUPA DEFTERİ KAPANDI

Lider Club Brugge puanını 10'a yükseltti, üçüncü sıradaki Lugano 4 puanda kaldı. 1 puanı olan temsilcimiz Beşiktaş, 7 puanla ikinci sırada yer alan Bodo/Glimt'e iki maçta da kaybettiği için Norveç ekibini geçme şansı kalmadı. Siyah-beyazlılar böylece Avrupa defterini kapattı.