Club Brugge hangi ülkenin takımı? hangi ülkenin takımı? Club Brugge nerenin takımı?
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CLUB BRUGGE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Club Brugge Belçika'nın önde gelen futbol kulüplerinden biridir. 1891 yılında kurulan takım maçlarını Brugge'deki 29,300 kişilik Jan Breydel Stadyumunda oynar.