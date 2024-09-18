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Club Brugge Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Club Brugge Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Club Brugge Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Club Brugge Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
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Club Brugge Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Club Brugge Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Club Brugge Borussia Dortmund maçını hangi kanal veriyor? İşte Club Brugge Borussia Dortmund maçı yayın bilgisi!

Club Brugge Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Club Brugge Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Club Brugge Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Club Brugge Borussia Dortmund maçını hangi kanal veriyor? İşte Club Brugge Borussia Dortmund maçı yayın bilgisi haberimizde...

CLUB BRUGGE BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Club Brugge Borussia Dortmund maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Club Brugge Borussia Dortmund maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1'i güncel frekans bilgileri ile ayarlamanız gerekiyor.

CLUB BRUGGE BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Club Brugge Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

CLUB BRUGGE BORUSSİA DORTMUND İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Club Brugge Borussia Dortmund maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 21.00'de açıklanması bekleniyor.

CLUB BRUGGE BORUSSİA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Club Brugge Borussia Dortmund maçı, Brugge'da, Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak.

Club Brugge Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Club Brugge Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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