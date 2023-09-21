UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş, Club Brugge'a misafir olacak. Bu sezon Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanan Beşiktaş, bu seriyi Brugge deplasmanında da sürdürmeye çalışacak. Maç, Jan Breydel Stadı'nda oynanacak. Maç EXXEN'den canlı yayınlanacak. Club Brugge ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri de açıklandı. Peki, Club Brugge Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Club Brugge Beşiktaş CANLI, şifresiz izle! İşte detaylar…

Kara Kartal, Şenol Güneş'in liderliğindeki güçlü kadrosuyla Avrupa Konferans Ligi'nde adından söz ettiriyor. Beşiktaş taraftarları, takımlarının bu prestijli turnuvadaki performansını yakından takip ediyor ve Club Brugge karşılaşması da büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Club Brugge Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Club Brugge Beşiktaş CANLI, şifresiz izle! İşte detaylar…

CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Club Brugge ile oynanacak bu zorlu mücadele, Beşiktaş için hem grupta iyi bir başlangıç yapma hem de Konferans Ligi'ndeki üstün performanslarını sürdürme fırsatını sunuyor. Türk futbolunun gururu Beşiktaş, bu önemli maçta taraftarlarının desteğiyle zafer arayacak.

Bu akşam Jan Breydel Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak Club Brugge-Beşiktaş maçı EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Club Brugge-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Club Brugge: Mignolet, Sabbe, Mechele, Spileers, De Cuyper, Vetlesen, Onyedika, Skov Olsen, Vanaken, Zinckernagel, Thiago

Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar

CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ CANLI, ŞİFRESİZ İZLE!