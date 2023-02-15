Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Club Brugge - Benfica maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Club Brugge - Benfica bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Club Brugge - Benfica maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Club Brugge - Benfica maçı ne zaman?