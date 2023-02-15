Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Club Brugge - Benfica maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Club Brugge - Benfica bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Club Brugge - Benfica maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Club Brugge - Benfica maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Club Brugge - Benfica karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Club Brugge - Benfica maçı şifresiz mi? Club Brugge - Benfica maçı hakemi kim? Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Club Brugge - Benfica maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Club Brugge ile Benfica arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Club Brugge-Benfica Maçı, 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
Club Brugge-Benfica Maçı, saat 23:00 başlayacak.
Club Brugge ve Benfica, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 maçı, Brugge'da, Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak.