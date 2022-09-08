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Club Brugge - Bayer Leverkusen maç özeti! Club Brugge - Bayer Leverkusen maç özeti izle (VİDEO)

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Club Brugge - Bayer Leverkusen maç özeti! Club Brugge - Bayer Leverkusen maç özeti izle (VİDEO)

Şampiyonlar Ligi B grubu maçında Club Brugge - Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-0'lık Club Brugge galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Club Brugge - Bayer Leverkusen maç özeti! Club Brugge - Bayer Leverkusen maç özeti izle (VİDEO)

Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi B grubu maçında Club Brugge - Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0'lık sonuçla Club Brugge kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Club Brugge - Bayer Leverkusen maç özeti! Club Brugge - Bayer Leverkusen maç özeti izle (VİDEO)

CLUB BRUGGE - BAYER LEVERKUSEN MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!

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