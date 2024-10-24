CLJ hangi takım, açılımı ne?

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci hafta maçında Başakşehir, Celje'ye konuk oluyor. Mücadelede ilk yarı oynanıyor. Peki, CLJ hangi takım, açılımı ne?

CLJ HANGİ TAKIM, AÇILIMI NE?

CLJ : NK Celje

Temsil ettiği ye r: Celje, Slovenya

Ligler : PrvaLiga, Pokal Nogometne zveze Slovenije

Arena/Stadyum: Z'dezele Stadium

Teknik direktörler : Albert Riera

Kuruluş tarihi: 28 Aralık 1919

NK Celje, Slovenya'nın en üst düzey futbol ligi olan PrvaLiga'da yer alan bir futbol kulübü.