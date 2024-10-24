CLJ hangi takım, açılımı ne?
UEFA Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi 2. hafta maçında Slovenya ligi temsilcisi Celje'ye konuk olacak. Peki, CLJ hangi takım, açılımı ne?
UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci hafta maçında Başakşehir, Celje'ye konuk oluyor. Mücadelede ilk yarı oynanıyor. Peki, CLJ hangi takım, açılımı ne?
CLJ HANGİ TAKIM, AÇILIMI NE?
CLJ : NK Celje
Temsil ettiği ye r: Celje, Slovenya
Ligler : PrvaLiga, Pokal Nogometne zveze Slovenije
Arena/Stadyum: Z'dezele Stadium
Teknik direktörler : Albert Riera
Kuruluş tarihi: 28 Aralık 1919
NK Celje, Slovenya'nın en üst düzey futbol ligi olan PrvaLiga'da yer alan bir futbol kulübü.