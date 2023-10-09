Claudia Goldin kimdir, kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Claudia Goldin nereli ve çalışmaları neler olduğu merak ediliyor. 2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı. Peki, Claudia Goldin kimdir, kaç yaşında? Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Claudia Goldin nereli?

2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Claudia Goldin kimdir ve çalışmaları neler olduğu araştırılıyor. Goldin, 11 milyon İsveç kronu (1 milyon dolar) tutarındaki ödülün de sahibi olacak. Claudia Goldin kimdir, kaç yaşında? Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Claudia Goldin nereli? Detaylar haberimizdedir…

CLAUDIA GOLDIN KİMDİR?

Claudia Dale Goldin, 14 Mayıs 1946 yılında doğdu. Harvard Üniversitesi'nde Henry Lee Ekonomi Profesörü olan Amerikalı bir ekonomi tarihçisi ve çalışma ekonomistidir . Kendisi, NBER'in Ekonomide Cinsiyet Çalışma Grubu'nun eş-direktörüdür ve 1989'dan 2017'ye kadar NBER'in Amerikan Ekonomisinin Gelişimi programının direktörlüğünü yapmıştır. Goldin'in araştırması, kadın işgücü , kazançlardaki cinsiyet farkı, gelir eşitsizliği, teknolojik değişim, eğitim ve göç. Araştırmalarının çoğu, günümüzü geçmişin merceğinden yorumluyor ve güncel endişe verici konuların kökenlerini araştırıyor.

Ödüller

2005 Amerikan Ekonomi Birliği'nden Carolyn Shaw Bell Ödülü

2008RR. Hawkins Ödülü, Amerikan Yayıncılar Birliği'nin Profesyonel ve Akademik Yayıncılık Bölümü.

2008 Endüstriyel İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi Alanında Üstün Kitap için Richard A. Lester Ödülü.

2009 Richard A. Lester Endüstriyel İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi Alanında Üstün Kitap Ödülü.

Çalışma Ekonomistleri Derneği'nden 2009 Mincer Ödülü.

2009 Omicron Delta Epsilon'dan John R. Commons Ödülü , ekonomi toplumu onurlandırıyor.

2016 IZA Çalışma Ekonomisi Ödülü "eğitim ve işgücü piyasasında kadınların ekonomik tarihi üzerine kariyer boyu yaptığı çalışmalar nedeniyle."

Cinsiyet farkı analizine katkılarından dolayı Ekonomi, Finans ve Yönetim kategorisinde 2019 BBVA Vakfı Bilgide Sınırlar Ödülü

Ekonomi alanında Clarivate Atıf Ödülü sahibi

2020 Erwin Plein Nemmers Ekonomi Ödülü

2021 İlerleme Derneği Madalyası

2021 Richard A. Lester Kitap Ödülü Endüstriyel İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi Alanında Üstün Kitap için Ekonomik Eğitim Konseyi'nden 2022 Vizyoner Ödülü

2023 Nobel İktisadi Bilimler Anma Ödülü

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