Çiftçi emeklilerinin gündeminde, emekli ikramiyesi verilip verilmeyeceği sorusu bulunmaktadır. Çalışmayan emeklilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödendi. Ancak, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi bulunanlar bu ödemeden yararlanamadı. Peki, ÇKS belgesi olan 5000 TL alacak mı? Çiftçilere 5000 TL çıktı mı? İşte detaylar…

ÇKS kayıtlı olan emeklilerin bu kapsam dışında tutulması, çiftçilerin Cumhuriyet ikramiyesi almasını engellemişti. Peki, ÇKS belgesi olan 5000 TL alacak mı? Çiftçilere 5000 TL çıktı mı? İşte detaylar…

ÇKS BELGESİ OLAN 5000 TL ALACAK MI?

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak geçtiğimiz ay düzenlenen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emeklilere ₺5.000 ikramiye müjdesi verilmişti. Kasım ayının 15'ine kadar devam eden ₺5.000 ikramiye ödemeleri, hesaplara aktarılırken, bu ödemelerin çalışan emeklileri kapsamaması ÇKS kaydı olan emeklilerde endişeye neden olmuştu. Çünkü ÇKS kaydı bulunan emeklilerin bu kapsam dışında tutulması, çiftçilerin Cumhuriyet ikramiyesi alamamasına sebep olmuştu.

ÇİFTÇİLERE 5000 TL ÇIKTI MI?

Son günlerde Cumhurbaşkanlığı'na sunulan tasarıda, ÇKS'ye kayıtlı çalışmayan emeklilere de ikramiye ödemesi yapılması ve bu konuda çalışmaların başlatılması talep edildi. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, ÇKS kaydı olan yaklaşık 2 milyon emeklinin ₺5.000'lik ikramiyeden faydalanabilmesi için tebliğle ödeme formülü belirlendi. ÇKS'ye kayıtlı emeklilerin, çalışmadıklarını kanıtlamaları durumunda ikramiye almaya hak kazanacakları açıklandı. Çalışan ve çalışmayan emekli tanımlarının yapılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmalarına başladığı belirtildi. Henüz yasalaşmamış olmasına rağmen, ÇKS kaydı olan emeklilerin çalışan emekli tanımı dışında değerlendirileceği ve çiftçi ikramiyesinden yararlanacağı konuşuluyor. Ancak mevcut yasalarda ÇKS kayıtlı emekliler için çalışan ya da çalışmayan emekli tanımı bulunmamakta. Bu nedenle, bu düzenlemelerin tamamlanabilmesi için yeni bir yasa çıkartılması ve onay alınması gerekiyor.