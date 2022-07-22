Civanmert erkek ismi mi kız ismi mi? Civanmert ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Civanmert ne demektir? Civanmert isminin anlamı nedir? Civanmert ne demek? Civanmert isminin anlamı nedir? TDK'ya göre Civanmert ne anlama geliyor?

TDK'YA GÖRE CİVANMERT NE DEMEK?

TDK'ya göre civanmert "Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit" anlamlarına gelmektedir.

Civanmert TDK anlamı : Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit

Civanmert cümle içinde kullanımı:

- "Allah razı olsun, çok civanmert çocuksun." - Reşat Nuri Güntekin

CİVANMERT İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Civanmert cömert, eli açık kimse anlamlarına gelmektedir. Civanmert isminin birçok anlamı bulunmaktadır. Bazı anlamları şu şekilde:

- Özü sözü bir

- Yüce gönüllü

- Yürekli

- Yiğit

- Cömert

- Eli açık kimse

- Mert yaradılışlı

CİVANMERT ERKEK İSMİ Mİ KIZ İSMİ Mİ?

Civanmert erkeklere takılan bir isimdir.

CİVANMERT KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Civanmert ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.