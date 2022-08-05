Türk sinemasının efsane oyuncularından Civan Canova, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 15 gündür hastanede yattığını söyledi. "Size güzel haberler vermeyeceğim" diyen oyuncu, kolunda oluşan bir sorun nedeniyle gittiği hastanede akciğerinde kitle tespit edildiğini söyledi. Peki, Civan Canova sağlık durumu ne? Civan Canova hastalığı ne?

CİVAN CANOVA SAĞLIK DURUMU NE?

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve durumunun çok iyi olmadığını söyleyen usta oyuncu, hasta yatağından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Çok sevgili arkadaşlarım, akrabalarım, canımdan çok sevdiğim kardeşlerim, yeğenlerim... Size vereceğim haber pek güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde. O kemiği çıkardılar. Onu sakınmak için bir kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine bütün vücudumun gücüyle düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. Daha sonra MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim."