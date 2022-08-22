Açelya Akkoyun, 1998 yılında tiyatro ve sinema sanatçısı Civan Canova ile evlenerek, 2004 yılında bu evlilikleri bitmiştir. Civan Canova'nın vefat etmesinin ardından eşi merak ediliyor. Peki, Civan Canova'nın eşi kimdir? Açelya Akkoyun kimdir? Açelya Akkoyun kaç yaşında, nereli? Açelya Akkoyun filmleri neler? Açelya Akkoyun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CİVAN CANOVA'NIN EŞİ AÇELYA AKKOYUN KİMDİR?

Açelya Akkoyun (d. 31 Aralık 1972, Adana), Türk tiyatro ve dizi film oyuncusudur.

31 Aralık 1972 tarihinde Adana'da doğdu. Fenerbahçe Lisesini ve MSGÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Konservatuvar yıllarında girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, altı yıl çeşitli oyunlarda rol aldı. Theope, Mösyö Butterfly, Kırmızı Pabuçlar, Hüner, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Palyaço Prens, Yavru Kimin, sanatçının oynadığı bazı oyunlardır.

SANAT YAŞAMI

1989'da Zülfü Livaneli ile birlikte "Güneş Topla Benim İçin" adlı şarkının klibinde, 1994'te ise Ayhan Baran'la birlikte Türkiye'nin ilk opera klibinde rol aldı. Akkoyun, aynı yıllar televizyon dizilerinde de oynamaya başladı. 1992'de Son Söz Sevginin, 1993'te Çakalların İzinde, yine aynı yıl Suçlu Kim, 1995'te Mirasyediler, ve 1995'te Sessizlik adlı sinema filminde rol aldı. Akkoyun tiyatro, sinema ve dizi filmlerinin yanı sıra reklam filmlerinde de oynadı. Bunlardan bazıları: Pril, Luna, Akbank, İş Bankası ve Yeni Yüzyıl'dır.

1995 yılında 4x4 adlı yarışma programı ile sunuculuğa başlayan başarılı sanatçı, daha sonra 1998 Adana Film Festivali'ni ve 1999, 2000 Antalya Film Festivali Onur Ödülleri'ni sundu. 1994'te başladığı Mahallenin Muhtarları ve 1997'de başladığı Böyle Mi Olacaktı adlı dizilerde yer aldı. Çocuktan Al Haberi adlı yarışmanın sunuculuğunu yapan ve 2002 yapımı Ekmek Teknesi adlı dizide "Suzan" karakterini canlandıran Akkoyun, son olarak Doksanlar dizisiyle ekranlara geri dönmüştür. 1998 yılında tiyatro ve sinema sanatçısı Civan Canova ile evlenerek, 2004 yılında bu evlilikleri bitmiştir.