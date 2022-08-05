Türk sinemasının efsane oyuncularından Civan Canova, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 15 gündür hastanede yattığını açıkladı. Bunun üzerine sevenleri ve hayranları Civan Canova'nın hastalığını merak etti. Peki, Civan Canova kimdir, sağlık durumu nasıl? Civan Canova hastalığı ne? Civan Canova oynadığı diziler ve filmler neler? Civan Canova hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CİVAN CANOVA KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmeni olan Civan Canova 28 Haziran 1955'te Ankara'da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra yatılı olarak TED Ankara Koleji'nde okudu. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştırdı. 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde oyunculuğa başladı. Öğrenciliği sırasında Şerif Gören'in yönettiği Nehir (1977) adlı filmde rol aldı. Konservatuvardan 1979 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları kadrosuna girerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı, birçok oyunda görev aldı.

Yazarlığa ilk kez, 1989 yılında Kör Buluşma isimli bir film senaryosu yazarak başladı. Bu senaryo Kültür Bakanlığının açtığı senaryo yazma yarışmasında ilk ona girdi. 1994'te ilk oyunu Kıyamet Sularında'yı yazdı. Kızıl Ötesi Aydınlık adlı oyunun sonra yazdığı üçüncü oyunu Sokağa Çıkma Yasağı'nda (1997) bir sayım günü sokağa çıkamayan otel müşterilerinin geçirdikleri bir günü ironik bir dille anlattı. Bu oyun ile Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandı. 1998'de sanatçı Açelya Akkoyun ile evlendi, çift 2004 yılında boşandı.

Canova, 1996 yılında Bizim Aile dizisinin senaryosunu yazmış ve dizide Ataç karakterini canlandırmıştır. Çiçek Taksi dizisinde Artist Celal, Paramparça dizisinde Rahmi Gürpınar rollerini canlandırdı. 2006 yılında, Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolü ile 43. Altın Portakal Film Festivali'nde Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı ve 12. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü "Sis ve Gece" filmindeki Cuma rolünü canlandıran İlyas Salman ile paylaştı.

ÖDÜLLERİ

15. Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" - Ölüleri Gömün - İstanbul Devlet Tiyatrosu

12. Sadri Alışık Ödülleri, 2007, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş

43. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2006, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş

Avni Dilligil, 2000, En İyi Oyun Yazarı, Sokağa Çıkma Yasağı

Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, 1997, Sokağa Çıkma Yasağı

Avni Dilligil En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1996, Kıyamet Sularında

İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1994, Kıyamet Sularında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1989, En İyi 10 Senaryo dalında ödül, Kör Buluşma

Yazdığı oyunlar ve senaryolar

Evaristo : Kumbaracı50 - 2013 - Nihal Geylan Goldaş

Kızıl Ötesi Aydınlık : Vardiya Oyuncuları - 2013 - Civan Canova

Gala : Konya Devlet Tiyatrosu - 2010 - Işıl Kasapoğlu

Üstat Harpagona Saygı ve Destek Gecesi : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010 - Levent Öktem

Düğün Şarkısı : İzmir Devlet Tiyatrosu - 2006 - Işıl Kasapoğlu

Ful Yaprakları : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004 - Turgay Kantürk

Sokağa Çıkma Yasağı : İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999 - Arif Akkaya

Erkekler Tuvaleti

Kör Buluşma

Rol aldığı sinema filmleri

F Tipi : Aydın Bulut, Ezel Akay, Sırrı Süreyya Önder, Barış Pirhasan

72. Koğuş : Murat Saraçoğlu - 2010 - Katil Hilmi

Eve Dönüş : Ömer Uğur - 2006 - İşkenceci Polis

Ömerçip : Zeki Alasya - 2003 - Celal

Sır : Ali Özgentürk - 1997

80. Adım : Tomris Giritlioğlu - 1996 - Sedat

Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995

Acı Lokma : Temel Gürsu - 1986 - Ömer

Hırsız : Zafer Par - 1986

Yıkılan Gurur : Temel Gürsu - 1983 - Naci

Berduşlar : Temel Gürsu - 1982 - Kenan

Mutlu Ol Yeter : Kartal Tibet - 1981

Yaşamak Bu Değil : Temel Gürsu - 1981 - Fatih

Nehir : Şerif Gören - 1977 - Engin

Arkadaş : Yılmaz Güney - 1974 - Halil

Rol aldığı diziler

Üç Kuruş - (2021-2022) - Oktay Çaka

Atiye - (2019-2021) - Mustafa Özgürsoy

Paramparça - 2014

Her Sevda Bir Veda - 2014

Karadayı : Uluç Bayraktar - 2012

Fatmagül'ün Suçu Ne? : Hilal Saral Ünalan - (2011-2012) - Avukat Kadir

Sensiz Yaşayamam : Özer Kızıltan - 2010 - Mummer

Ay Işığı : Taylan Biraderler - 2008 - Yıldırım Duman

Sınıf : Metin Günay - 2008 - Şeref

Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007

Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2007 - Nazım Tahsin / Narkotik Nazım

Esir Kalpler : Taner Akvardar - 2006 - Ekrem Akerman

Çeşm-i Bülbül : Serpil Kurtça - 2005

Gece Yürüyüşü - 2004 - Cüneyt

Çiçek Taksi : Yaşar Seriner - 2000 - Celal Kıraç

Bizim Aile : Sema Okay - 1996 - Ataç

Yalancı Şafak : Osman Sınav - 1990

CİHAN CANOVA SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve durumunun çok iyi olmadığını söyleyen usta oyuncu, hasta yatağından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Çok sevgili arkadaşlarım, akrabalarım, canımdan çok sevdiğim kardeşlerim, yeğenlerim... Size vereceğim haber pek güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde. O kemiği çıkardılar. Onu sakınmak için bir kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine bütün vücudumun gücüyle düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. Daha sonra MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim."

"GECELERİ UYUTMAYAN AĞRILARIM BAŞLADI"

"Sonunda 2,5-3 ay önce feci ağrılarım sızılarım başladı. Geceleri uyutmayacak kadar. Dizilerimiz bitmemişti. Bir yandan dizi, bir yandan ağrılarla uğraştım. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Fakat o şimdi 2. planda kaldı."

Çünkü akciğer filmi çekerken, bu sefer de akciğerimde belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. Bütün ilgi onun üzerine toplandı. 15 gündür hastanedeyim, yatıyorum. Bütün ailem yanımda. ne olur telefon etmeyin, telefonla uğraşacak vaktim yok. Birkaç gün daha burada kalacağım, sonra taburcu edecekler. Bir ay önce kasık fıtığı ameliyatı olmuştum bir yandan onun ağrısı. Dişimde apse çıktı onun ağrısı. Ondan da parça aldılar ve ne olduğunu belli etmek için. Lütfen beni fazla düşünmeyin sadece iyiliğimi isteyin."