Civan Canova kimdir, sağlık durumu nasıl? Civan Canova hastalığı ne? Civan Canova oynadığı diziler ve filmler neler?
Çiçek Taksi, Üç Kuruş, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Bizim Aile, Her Sevda Bir Veda, Paramparça, Atiye gibi birçok başarılı projede yer alan 67 yaşındaki Civan Canova sosyal medya üzerinden sağlık sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine sevenleri ve hayranları hastalığının ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Civan Canova kimdir, sağlık durumu nasıl? Civan Canova hastalığı ne? Civan Canova oynadığı diziler ve filmler neler? Civan Canova hayatı ve biyografisi nedir?
Türk sinemasının efsane oyuncularından Civan Canova, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 15 gündür hastanede yattığını açıkladı. Bunun üzerine sevenleri ve hayranları Civan Canova'nın hastalığını merak etti. Peki, Civan Canova kimdir, sağlık durumu nasıl? Civan Canova hastalığı ne? Civan Canova oynadığı diziler ve filmler neler? Civan Canova hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmeni olan Civan Canova 28 Haziran 1955'te Ankara'da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra yatılı olarak TED Ankara Koleji'nde okudu. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştırdı. 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde oyunculuğa başladı. Öğrenciliği sırasında Şerif Gören'in yönettiği Nehir (1977) adlı filmde rol aldı. Konservatuvardan 1979 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları kadrosuna girerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı, birçok oyunda görev aldı.
Yazarlığa ilk kez, 1989 yılında Kör Buluşma isimli bir film senaryosu yazarak başladı. Bu senaryo Kültür Bakanlığının açtığı senaryo yazma yarışmasında ilk ona girdi. 1994'te ilk oyunu Kıyamet Sularında'yı yazdı. Kızıl Ötesi Aydınlık adlı oyunun sonra yazdığı üçüncü oyunu Sokağa Çıkma Yasağı'nda (1997) bir sayım günü sokağa çıkamayan otel müşterilerinin geçirdikleri bir günü ironik bir dille anlattı. Bu oyun ile Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandı. 1998'de sanatçı Açelya Akkoyun ile evlendi, çift 2004 yılında boşandı.
Canova, 1996 yılında Bizim Aile dizisinin senaryosunu yazmış ve dizide Ataç karakterini canlandırmıştır. Çiçek Taksi dizisinde Artist Celal, Paramparça dizisinde Rahmi Gürpınar rollerini canlandırdı. 2006 yılında, Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolü ile 43. Altın Portakal Film Festivali'nde Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı ve 12. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü "Sis ve Gece" filmindeki Cuma rolünü canlandıran İlyas Salman ile paylaştı.
15. Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" - Ölüleri Gömün - İstanbul Devlet Tiyatrosu
12. Sadri Alışık Ödülleri, 2007, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş
43. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2006, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş
Avni Dilligil, 2000, En İyi Oyun Yazarı, Sokağa Çıkma Yasağı
Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, 1997, Sokağa Çıkma Yasağı
Avni Dilligil En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1996, Kıyamet Sularında
İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1994, Kıyamet Sularında
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1989, En İyi 10 Senaryo dalında ödül, Kör Buluşma
Yazdığı oyunlar ve senaryolar
Evaristo : Kumbaracı50 - 2013 - Nihal Geylan Goldaş
Kızıl Ötesi Aydınlık : Vardiya Oyuncuları - 2013 - Civan Canova
Gala : Konya Devlet Tiyatrosu - 2010 - Işıl Kasapoğlu
Üstat Harpagona Saygı ve Destek Gecesi : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010 - Levent Öktem
Düğün Şarkısı : İzmir Devlet Tiyatrosu - 2006 - Işıl Kasapoğlu
Ful Yaprakları : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004 - Turgay Kantürk
Sokağa Çıkma Yasağı : İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999 - Arif Akkaya
Erkekler Tuvaleti
Kör Buluşma
Rol aldığı sinema filmleri
F Tipi : Aydın Bulut, Ezel Akay, Sırrı Süreyya Önder, Barış Pirhasan
72. Koğuş : Murat Saraçoğlu - 2010 - Katil Hilmi
Eve Dönüş : Ömer Uğur - 2006 - İşkenceci Polis
Ömerçip : Zeki Alasya - 2003 - Celal
Sır : Ali Özgentürk - 1997
80. Adım : Tomris Giritlioğlu - 1996 - Sedat
Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995
Acı Lokma : Temel Gürsu - 1986 - Ömer
Hırsız : Zafer Par - 1986
Yıkılan Gurur : Temel Gürsu - 1983 - Naci
Berduşlar : Temel Gürsu - 1982 - Kenan
Mutlu Ol Yeter : Kartal Tibet - 1981
Yaşamak Bu Değil : Temel Gürsu - 1981 - Fatih
Nehir : Şerif Gören - 1977 - Engin
Arkadaş : Yılmaz Güney - 1974 - Halil
Rol aldığı diziler
Üç Kuruş - (2021-2022) - Oktay Çaka
Atiye - (2019-2021) - Mustafa Özgürsoy
Paramparça - 2014
Her Sevda Bir Veda - 2014
Karadayı : Uluç Bayraktar - 2012
Fatmagül'ün Suçu Ne? : Hilal Saral Ünalan - (2011-2012) - Avukat Kadir
Sensiz Yaşayamam : Özer Kızıltan - 2010 - Mummer
Ay Işığı : Taylan Biraderler - 2008 - Yıldırım Duman
Sınıf : Metin Günay - 2008 - Şeref
Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007
Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2007 - Nazım Tahsin / Narkotik Nazım
Esir Kalpler : Taner Akvardar - 2006 - Ekrem Akerman
Çeşm-i Bülbül : Serpil Kurtça - 2005
Gece Yürüyüşü - 2004 - Cüneyt
Çiçek Taksi : Yaşar Seriner - 2000 - Celal Kıraç
Bizim Aile : Sema Okay - 1996 - Ataç
Yalancı Şafak : Osman Sınav - 1990
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve durumunun çok iyi olmadığını söyleyen usta oyuncu, hasta yatağından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Çok sevgili arkadaşlarım, akrabalarım, canımdan çok sevdiğim kardeşlerim, yeğenlerim... Size vereceğim haber pek güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde. O kemiği çıkardılar. Onu sakınmak için bir kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine bütün vücudumun gücüyle düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. Daha sonra MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim."
"GECELERİ UYUTMAYAN AĞRILARIM BAŞLADI"
"Sonunda 2,5-3 ay önce feci ağrılarım sızılarım başladı. Geceleri uyutmayacak kadar. Dizilerimiz bitmemişti. Bir yandan dizi, bir yandan ağrılarla uğraştım. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Fakat o şimdi 2. planda kaldı."
Çünkü akciğer filmi çekerken, bu sefer de akciğerimde belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. Bütün ilgi onun üzerine toplandı. 15 gündür hastanedeyim, yatıyorum. Bütün ailem yanımda. ne olur telefon etmeyin, telefonla uğraşacak vaktim yok. Birkaç gün daha burada kalacağım, sonra taburcu edecekler. Bir ay önce kasık fıtığı ameliyatı olmuştum bir yandan onun ağrısı. Dişimde apse çıktı onun ağrısı. Ondan da parça aldılar ve ne olduğunu belli etmek için. Lütfen beni fazla düşünmeyin sadece iyiliğimi isteyin."