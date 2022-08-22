Ünlü oyuncu Civan Canova vefatı herkesi yasa boğdu. Çiçek Taksi, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Paramparça, Karadayı, Atiye ve son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Türk sinemasının usta oyuncusu Civan Canova, cenaze töre ne zaman, saat kaçta yapılacak merak ediliyor. Peki, Civan Canova cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Civan Canova nereye defnedilecek?

Civan Canova vefatı sonrası cenaze töreni ne zaman olacağı, saat kaçta ve nerede yapılacağı sevenleri tarafından merak ediliyor. Civan Canova nereye defnedilecek ve Civan Canova cenaze töreni ne zaman olacak gündeme geliyor. Civan Canova cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede yapılıyor? Civan Canova nereye defnedilecek? Detaylar haberimizdedir…

CİVAN CANOVA CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Civan Canova'nın cenaze töreni belli oldu. Canova için 23 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören yapılacak. Canova için öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Civan Canova, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CİVAN CANOVA NEREYE DEFNEDİLECEK?

Kemik ölümü nedeniyle gittiği hastanede akciğerinde kitle tespit edildiği için bir süredir hastanede tedavi gören Civan Canova, hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan oyuncu, yarın Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.