Citroen, yeni e-C3 ile B segmentinde en iyi konfor seviyesini, elektrikli araç kullanım kolaylığını, gelişmiş donanımı ve en iyi fiyat-performansı sunmaya hazırlanıyor.

Citroen, yeni e-C3 modelini Türkiye'de 2024'ün son çeyreğinden itibaren satışa sunacak.

Markadan yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektöründe konfor odaklı ulaşılabilir mobilite çözümleri sunan Citroen, yeni e-C3 ile B segmentinde en iyi konfor seviyesini, elektrikli araç kullanım kolaylığını, gelişmiş donanımı ve en iyi fiyat-performansı sunmaya hazırlanıyor.

Küresel BEV araçlara özel oluşturulan, Citroen Akıllı Otomobil Platformu üzerinde tasarlanan yeni e-C3, Citroen'in yeni tasarım dilini ve marka kimliğini yansıtıyor.

B segmentinde ilk kez Citroen Advanced Comfort süspansiyon ve yeni Citroen Advanced Comfort koltuklarla tasarlanan yeni Citroen e-C3, tamamen elektrikli altyapısıyla, sıfır gürültü ve sıfır titreşim sunarak daha dingin bir sürüş deneyimi sağlıyor.

320 km'ye kadar WLTP sürüş menzili sunabilen 44 kWsa batarya paketi ve sadece 26 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj performansı sağlayan 100 kW DC hızlı şarj özelliğiyle e-C3, elektrikli araç kullanımını kolaylaştırıyor.

e-C3 modelini Türkiye'de 2024'ün son çeyreğinden itibaren, rekabetçi fiyatlardan sunmayı planlayan Citroën, tamamen elektrikli ulaşımı herkes için erişilebilir kılma misyonunu sürdürüyor.

Citroen e-C3'e ek olarak, Citroen C3'ün 1.2 PureTech 100 HP 6 ileri manuel ve 1.2 PureTech 100 HP eDCT6 MHEV versiyonlarının da eş zamanlı olarak Türkiye'de satış sunulması planlanıyor.