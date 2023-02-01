Citroen Oli'nin örtüsü Retromobile 2023'te kalkıyor

Citroen, Paris Expo Porte de Versailles’de 1-5 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Retromobile 2023’de geçmişten günümüze iddialı tasarımlarıyla yer alırken, konsept otomobili Oli’yi de ilk defa sergileyecek.

Citroen, Paris Expo Porte de Versailles'de 1-5 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Retromobile 2023'de geçmişten günümüze iddialı tasarımlarıyla yer alırken, konsept otomobili Oli'yi de ilk defa sergileyecek.

Markanın stantında Oli'ye ek olarak, Asterix and Obelix: The Middle Kingdom filmindeki konsept savaş aracı, B2 autochenille Scarabée d'Or ve marka tarihindeki ikonik araçlar sergileniyor.

C10'dan Oli'ye öne çıkan konseptler

Citroen in Eylül 2022'de tanıttığı son konsept otomobili Oli, markanın, herkesin günlük hayatını iyileştirmek için tasarladığı, işlevsel, elektrikli ulaşıma yönelik yol haritasını gözler önüne seriyor. Otomotiv endüstrisindeki güncel trendlerin aksine Oli, aile ulaşımına elektrikli, hafif, işlevsel, basit, çok yönlü ve uygun fiyatlı çözüm sunuyor.

Oli, ağırlığı ve karmaşıklığı önemli oranda azaltarak gelişmiş yaşam döngüsü yönetimini hedefliyor. Geri dönüştürülen ve geri dönüştürülebilir malzemeler bu yaklaşımı yansıtıyor. Ortaya, iyileştirilmiş uzun ömür, güvenilirlik ve satın alma kolaylığı ve gelişmiş maliyet kontrolü ile etkin bir ulaşım çözümü çıkıyor. Oli, tekerlekli, tam teşekküllü bir fikir laboratuvarı olmasıyla da öne çıkıyor. Zekice düşünülmüş fikirlerle dolu olan Oli, örneğin geleneksel koltuklara göre yüzde 80 daha az parça gerektiren ağ tipi koltuk sırtlıklarına sahip. Ayrıca son derece güçlü, geri dönüştürülmüş petek yapılı mukavvadan üretilen kaput, tavan ve bagaj zemin panelleri ile yenilikçi çözümler sunuyor. Uygulanan etkin çözümler sayesinde Oli son derece hafif bir yapıya sahip. Sadece 1000 kg ağırlığa sahip Oli, hafif yapının sağladığı avantajla 40 kWsa kapasiteli batarya ile 400 km'ye kadar hedef menzil sunuyor.

Benzersiz bir tasarım

Citroen Oli, işlevsellik, verimlilik ve sürdürülebilirliği harmanlayan akıllı bir tasarım izliyor. Örneğin ön cam düz ve dikey olarak tasarlanırken, küçültülmüş boyutlar, daha az kütle ve daha düşük üretim maliyeti anlamına geliyor. Ayrıca yolcular güneşe daha az maruz kalıyor. Bu da klimaya daha az ihtiyaç duyulması anlamına geliyor. Ortaya, alışılmışın dışında saf bir şekil çıkıyor. Oli'nin Citroen ailesinin bir parçası olduğunu vurgulamak üzere marka tarihinde önemli kilometre taşlarını temsil eden ve tasarımı kadar yenilikleriyle bireylerin yaşam tarzına yön veren ikonik modeller de Retromobile 2023'de yer alıyor.

Oli, Citroen'in imzası olan logonun yeni bir yorumunun yanı sıra yeni, canlı bir kızılötesi imza rengi ile dikkat çekiyor. Bu yeni beyaz renk ile konsept otomobil çekici bir görünüm sergiliyor. Oli'yi tamamlamak ve onun Citroen ailesine katılımını kutlamak için, stanttaki araçlar beyaz veya kırmızı renk olacak. Ayrıca bazı özel sportif modifikasyonlar da yapılacak. C4 Torpedo, Traction Avant Cabriolet ve Mehari beyaza boyanırken, 2CV'nin koltuklarında Oli'nin kızılötesi kumaşı kullanılıyor.

C4: C4, 1928 yılında pazara sunuldu ve markayı gelişmiş süspansiyonları ve yüzer motoru ile modern çağa taşıdı. Ayrıca yolların henüz oldukça pürüzlü ve bozuk olduğu bir dönemde nadir görülen bir konfor seviyesi sağlıyordu. Retromobile 2023'de 1929 model bir C4 Torpedo sergilenecek.

Traction Avant: Önden çekiş, monokok yapı, hidrolik frenler ve dört tekerlekten bağımsız süspansiyon ile donatılan ilk seri üretim araç olmasıyla markanın bir başka tarihi üretimi de Traction Avant'dır. 1934'te pazara sunulan otomobil döneminin en iyi dinamiklerine sahipti. Yolcularını çok rahat ettiriyordu. Bu nedenle Reine de la Route (Yolun Kraliçesi) lakabına sahipti. Retromobile 2023'de 1937 model bir Traction Avant Cabriolet sergilenecek.

Concept C10: Fransız üretici, 1956'da iddialı, kompakt bir mimariye sahip, çok hafif, ekonomik, teknik olarak gelişmiş ve tasarımında deniz uçağı tekniklerini kullanan konsepti C10 ile adından söz ettirmişti. C10 tanıtıldığında çok dikkat çekti ve şekli itibariyle "Su Damlası" lakabını kazandı. 1956 Concept C10 stanttaki yerini alıyor.

2 CV: Minimalist 2CV, 1948'de pazar talebine yanıt olarak geldi. Amacı, herkesin otomobili olmaktı. Üretimi ve onarımı kolaydı. Mevcut haliyle en ucuz otomobildi. 75 yılda, sıra dışı tasarımı ve ürün konumlandırmasıyla Citroen araçlarının felsefesini somutlaştıran efsanevi bir araç haline geldi. 1990 model 2 CV 6 Club, Retromobile 2023'de sevenleriyle buluşuyor.

AMI 6: 1961'de tanıtılan Ami 6, 4 metreden daha kısaydı. Ferah iç mekanı ve geniş bagajıyla konforlu bir otomobil arayan müşteriler için tasarlandı. Markanın cevabı devrim niteliğindeki Z-şekilli arka kısmına sahip bu araç oldu. Ters arka cam, bagaj için ek alan kazandırdı. Sergi için 1963 Citroen Ami 6 Sedan hazırlandı.

Mehari: Akıllı, sıra dışı ve arkadaş canlısı eğlence aracı Mehari, 55. yaş gününü kutluyor. Hafif, ısı ile şekillendirilen renkli plastik gövde, çizilmelere karşı ve basınçlı su jeti ile yıkamaya karşı dayanıklıydı. Kanvas tavanı ve katlanan ön camıyla, maceracıların gönlünü kazanmaya devam ediyor. Retromobile 2023 için beyaz bir 1972 Mehari hazırlandı.

CX: Akıcı, zarif ve son derece aerodinamik tasarımı, geniş cam yüzeyleri ve içbükey arka camı ile CX, 1974'te üstün konfor seviyesiyle dikkat çekiyordu. Fütüristik gösterge paneli kadar ergonomik kontrolleri hilal şeklinde bir araya geliyordu. CX, 1975'te "Yılın Otomobili" seçilerek başarısını tescil etmiş oldu. 1989 CX Prestige Phase II, Citroen standında yer alıyor.

B2 autochenille

17 Aralık 1922 ile 7 Ocak 1923 arasında Citroen'in Autochenille B2'si, Sahra'yı geçen ilk otomobil olmuştu. Bu tarihi başarının 100. yıldönümü anısına, I. Dünya Savaşı öncesi araç standında, Scarabee d'orun bir kopyası sergileniyor.

Galya'da üretilen ve 2CV'den ilham alan konsept savaş arabası

Masif meşe gövde, Lutetia kanvas tavan, geri dönüştürülmüş kalkanlardan yapılan jantlar, yaban domuzu göbeği süspansiyon sistemi, büyülü ateşböcekleriyle çalışan farlar ve efsanevi 2CV'den ilham alan genel tasarıma sahip bu cesur konsept otomobil, Guillaume Canet tarafından yönetilen ve 24 Şubat'ta Türkiye'de de vizyona girecek Asterix & Obelix: The Middle Kingdom filmi için Citroen tarafından tasarlanıp geliştirildi. Citroen ve Asterix, marka ile yapımcılar Pathe, Tresor Films ve Editions Albert Rene arasındaki ortaklığın bir sonucu olarak Fransız kültürünün iki efsanesini bir araya getiriyor.

Bunları biliyor musunuz?

• C10 prototipinin kompakt mimarisi nedeniyle bagaja sadece ince bir stepne sığabiliyordu. Bu tür geçici stepne uygulaması, modern otomobillere çok daha sonra dahil edildi.

• C10 prototipinin gözyaşı damlası şekli daha sonra efsanevi DS ve SM modellerinde yeniden kullanıldı.

• Traction Avant, rakipleriyle karşılaştırıldığında, "Traction Avant, merkezkaç kuvvetini yumuşatıyor" sloganının yer aldığı bir reklam kampanyasına ilham kaynağı olan etkileyici bir yol tutuşuna sahipti.

• 2CV'nin teknik özellikleri, Fransa'da yürütülen saha çalışmasından elde edilen verilerle belirlendi. 10.000 adedin üzerindeki kapsamlı anketle, Citroën muhtemelen ilk büyük ölçekli pazarlama çalışmasını gerçekleştirdi.

• DIRAVI, (VariPower veya güç destekli geri dönüşlü hidrolik direksiyon) ile donatılan CX'in direksiyonu, araç dururken bile düz konuma geri dönüyordu.

• Retromobile'in kapılarını halka açmasını beklerken, marka tarihinin en ikonik modellerinin bazılarını-79 değişik araç-Citroen Origins isimli sanal müzede aşağıdaki linke tıklayarak, inceleyebilirsiniz…

www.citroenorigins.com