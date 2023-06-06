Citroen Haziran Ayında Avantajlı Kredi Seçenekleri Sunuyor

Citroen, haziran ayında birbirinden özel kredi seçenekleriyle yeni araç almak isteyenlere avantajlı fırsatlar sunuyor. Kompakt sınıfta 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif yeni C4 X, Citroen C4, Citroen C5 Aircross SUV, Citroen C3 Aircross SUV, Citroen Berlingo Kombi, Citroen Berlingo Van, Jumpy Spacetourer 8+1 ve Jumper modelleri için 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatları sunuluyor.

Citroen, haziran ayında birbirinden özel kredi seçenekleriyle yeni araç almak isteyenlere avantajlı fırsatlar sunuyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, 2023'e "Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası" ödülüyle başlayan Citroen, haziran ayında da sunduğu avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.

Kompakt sınıfta 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif yeni C4 X, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla haziran ayında yeni sahiplerini bekliyor. Citroen C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 X ise 1 milyon 110 bin TL'ye satın alınabiliyor.

Tasarım ve teknolojiyi buluşturan Citroen C4'e de 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla sahip olunabiliyor. Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ise 1 milyon 73 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan yeni Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 150 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip Citroen C3 Aircross SUV ise 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

Ticaride de avantajlı kredi fırsatları sürüyor

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran Citroen Berlingo Kombi de 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Marka, kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroen Berlingo Van, ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy Spacetourer 8+1 ve yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini de 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.