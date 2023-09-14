Citroen Hafif Ticari Araçları Türkiye'de Buluşuyor

Citroen hafif ticari araç ailesinin üyeleri, "Le Manufacture Roadshow" kapsamında Türkiye'deki birçok farklı noktaya uğrayarak, ticaretin ustalarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Citroen açıklamasına göre, 18 Ekim'e kadar Türkiye'nin 15 ilinde gerçekleştirilecek olan "Citroen Le Manufacture Roadshow" etkinliği, sırasıyla İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, İzmir, Denizli, Ankara, Eskişehir, Antalya, Adana, Gaziantep, Kayseri, Sivas, Erzurum ve Samsun'da düzenlenecek.

Türkiye'nin farklı illerindeki Citroen bayileri ile birlikte gerçekleştirilen aktivitede, Berlingo Van, Jumpy Van, Jumpy Cityvan, Jumpy Spacetourer ve Jumper modelleri tanıtılıyor. "Le Manufacture Roadshow" etkinliği kapsamında ziyaretçilere Citroen'in hafif ticari araç modellerini test etme ve mevcut kampanyalarından faydalanma fırsatı sunuluyor.

Açıklamaya göre, söz konusu etkinlikte, kombivan sınıfında modüler tasarımlı Citroen Berlingo Van, ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy Van, Jumpy Cityvan, Jumpy Spacetourer ve yüksek kapasite ile konforu bir arada sunan Jumper modelleri 15 ilde ticaretin ustalarıyla buluşacak.