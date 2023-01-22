Citroen'e itibar ödülü

Citroen, Marketing Türkiye'nin düzenlediği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası seçildi.

İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü araştırması baz alınarak düzenlenen etkinlik, bu yıl yetmişin üstünde kategoride gerçekleştirildi. The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve iş ortakları, oniki ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi.

Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım

"Müşterinizle kurduğunuz sevgi bağını ve koşulsuz müşteri memnuniyetini de ön plana koymak gerekiyor"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Citroën markası olarak yükselişimize devam ettiğimiz ama bir yandan da çok zorlu geçen bir yılı geride bıraktık. Zira 2022, tüm sektör olarak çip ve lojistik krizleriyle mücadele ettiğimiz çok çetin bir dönemdi. Otomotiv markalarının başarısı genelde sene sonu toplam satışla ve elde ettiği pazar payıyla değerlendirilir. Tabii ki bunlarla beraber müşterinizle kurduğunuz sevgi bağı ve koşulsuz müşteri memnuniyetini de ön plana koymak gerekiyor. Ne mutlu ki, halk oylamasıyla layık görüldüğümüz bu ödül bizi son derece onurlandırdı. Zira sektörde kırktan fazla değerli markanın olduğu bir rekabet ortamında tüketicilerin değerlendirmeleriyle en itibarlı binek otomotiv markası olarak ödüllendirilmek bizim için apayrı bir mutluluk ve gurur vesilesi oldu. Bu kapsamda Marketing Türkiye ekibine, pazar araştırmaları şirketi Akademetre'ye, bize destek veren ajanslarımıza ve bizi bu ödüle oylarıyla layık gören herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Binek araç segmentinde yakaladığımız başarı çıtasını daha da yükseltmeye devam edeceğiz. Pazara çok kısa bir süre önce sunduğumuz yeni C4 X, geçen yıl mikro mobilite segmentini domine eden Ami gibi fark yaratan yeni modellerimiz ve elektrikli araçlar alanındaki atılımlarımızla Citroën markasına olan beğeni ve tutkuyu artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.