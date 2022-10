Citroen'den yeni bireysel mobilite çözümü: oli

Fransız otomobil üreticisi Citroen, tamamen elektrikli kent içi ulaşım aracı Ami'nin ardından sahneye şimdi de oli'yi çıkarıyor.

Herkes için ulaşılabilir elektrikli mobilite mottosuyla hareket eden Citroen, Ami ile yakaladığı başarıyı oli ile devam ettirmeyi amaçlıyor.

Azaltılmış ağırlığı ve gelişmiş yapısıyla oli, geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak tasarlanmış. Konsept model 400 km menzil için 1000 kg ağırlık hedefini yakalamayı amaçlıyor. 10 kWsa/100 km ortalama tüketim, 110 km/s maksimum hız ve yaklaşık 23 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj, oli'yi elektrikli araç dünyasında öne çıkarıyor.

Citroen CEO'su Vincent Cobée yaptığı değerlendirmede, "Ami'ye selam olsun diye bu projeye 'oli' adını verdik. Çünkü aracın neyi amaçladığını çok iyi özetliyor. Citroen'in alışılmışın dışında, sorumlu ve ödüllendirici şekillerde tüm insanlara tamamen elektrikli ulaşım sunabileceğinin bir başka kanıtı" dedi. Vincent Cobée, oli için neden doğru zaman olduğunu şu sözlerle açıkladı, "Toplumda üç çatışma aynı anda yaşanıyor. Birincisi, hareketliliğin değeri ve hareketliliğe bağımlılık. İkincisi ekonomik kısıtlamalar ve kaynak belirsizliği. Üçüncüsü ise sorumlu ve iyi bir geleceğe yönelik artan arzu. Tüketiciler bolluk çağının sona erdiğini hissedebiliyorlar. Günbegün katılaşan düzenlemeler ve artan maliyetler hareket etme özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Ayrıca, iklim değişikliğini önleme çabalarını hızlandırma ihtiyacına ilişkin artan farkındalık, bizleri daha çevre bilincine sahip ve anlayışlı kılıyor" Cobée sözlerini şöyle sürdürdü,"70'lerin ortalarında ortalama bir aile otomobili yaklaşık 800 kg ağırlığa, 3,7 m uzunluğa ve 1,6 m genişliğe sahipti. Günümüzdeki eşdeğer otomobiller en az 4,3 m uzunluğa ve 1,8 m genişliğe ve 1200 kg ağırlığa sahip. Bazıları 2500 kg'a ulaşıyor. Bu artış kısmen de olsa yasal ve güvenlik gereksinimlerinden kaynaklanıyor. Ancak trend devam ederse ve her gün bu araçların yüzde 95'ini park halinde tutmaya ve yolculukların %80'ini tek kişi gerçekleştirmeye devam edersek, gezegenimizi koruma ihtiyacı ile gelecekteki sürdürülebilir, elektrikli ulaşım vaadi arasındaki çatışmanın çözümü kolay olmayacak. Citroen, elektrikliye geçişin bir dayatma olmaması, çevreye duyarlı olmanın ulaşımı kısıtlamaması ve araçla yaşamın bir tür cezaya dönüşmemesi gerektiğine inanıyor. Araçları daha hafif ve daha ucuz hale getirerek trendleri tersine çevirmemiz ve kullanımı en üst düzeye çıkarmak için yaratıcı yollar bulmamız gerekiyor. Aksi takdirde tamamen elektrikli araçlar tek olası seçenek haline geldiğinde, aileler ulaşım özgürlüğüne ulaşamayabilir. oli, Citroen'in bu çelişkiye sunmuş olduğu iyimser bir çözüm"dedi.

Hedef: En iyi yaşam döngüsü değerlendirmesi

oli, sürdürülebilirliği öncelik olarak gören bir aile aracı olarak öne çıkıyor. Araç, hafif ve geri dönüştürülmüş malzemelerin optimum kullanımı, sürdürülebilir üretim süreçleri, uzun hizmet ömrü için dayanıklılık ve kullanım ömrü sonunda geri dönüşüme kadar sınıfının en iyi Yaşam Döngüsü Değerlendirmesini (LCA) ortaya koyuyor.

Parça ve bileşenlerin sayısı akıllıca azaltıldığında, hafif ve en sorumlu malzemeler kullanıldığında, karmaşıklık en aza indirilirken çok yönlülük ve işlevsellik artıyor. Böylece tasarım ve kullanışlılık açısından son derece çekici, aynı zamanda çok daha verimli, çok uygun fiyatlı ve daha az karmaşık bir otomobil ortaya çıkıyor.

Ayrıntıya gösterilen özen her yerde göze çarpıyor. Örneğin koltuklar en basit formda üretilmesiyle dikkat çekiyor. Geleneksel bir koltuğa göre yüzde 80 daha az parça kullanılması öne çıkıyor. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmesi ve akıllı ağ şeklindeki sırtlık tasarımı, kabin içindeki doğal ışığı iyileştiriyor. Ayrıca, kullanıcının zevkine uygun olarak güncellenebilir veya kişiselleştirilebilir olması da dikkat çeken özelliklerin başında geliyor.

Elektrikli yaşam tarzı

oli, sıfır emisyonlu bir ulaşım biçimi olarak kapasitesinin ötesinde bir elektrikli yaşam tarzını mümkün kılabilirken, kullanışlı bir elektrikli araç olarak evin güneş panellerinden genel elektrik ihtiyacına kadar kullanıcının elektrik eko sistemine sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor. Örneğin gerektiğinde şebekeye geri yönlendirilebilecek fazla enerji üretebiliyor. veya bir elektrik kesintisi durumunda tüketicinin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.

Akıllı "Araçtan Şebekeye" (V2G) özelliği ile oli gibi bir araç, evdeki güneş panellerinden elde edilen fazla enerjiyi depolayarak sahibine para kazandırma potansiyeli oluşturuyor. Bunu enerji tedarikçilerine geri satmanın yanı sıra, şebekede yüksek talep veya elektrik kesintisi olduğunda güç sorunlarının yönetilmesine de yardımcı oluyor.

Citroen oli ayrıca, "Araçtan şarj" (V2L) özelliği ile yaz aylarında plajda veya bir hafta sonu kampında evden uzaktayken de hayatı kolaylaştırıyor. 40kWsa batarya ve 3,6 kW prizi çıkışı (230 v 16 amp ev prizine eşdeğer) göz önüne alındığında, oli teorik olarak 3000 w elektrikli bir cihaza yaklaşık 12 saat güç sağlayabiliyor. oli, ister evden uzaktaki gezilerde, isterse de evde pratik ve kullanımı kolay bir işlevsellik sunuyor.

Fonksiyonellikle desteklenen tasarım estetiği

oli, dikkat çekici ve sıra dışı bir tasarıma sahip. 4,20 m uzunluğunda, 1,65 m yüksekliğinde ve 1,90 m genişliğinde şık gövdesiyle kompakt bir SUV görünümü ortaya koyuyor. Geleneksele meydan okuyan oli, aile limuzini, şehir gezgini, macera aracı, iş arkadaşı, hatta günlük cihazlara güç verme, elektrik kesintisi durumunda enerji sağlama veya pencereleri temizlemek için bir platform sağlama dahil olmak üzere evin bir parçası.

Çok yönlü platform

Konsept modelde düz motor kaputu, tavan ve arka yan paneller, aracın benzersiz siluetini oluşturmak dışında düşük ağırlık, yüksek mukavemet ve maksimum dayanıklılık hedeflerini karşılamak üzere seçildi.

Fiberglas takviye panelleri arasında petek yapılı bir sandviç yapıya dönüştürülen geri dönüştürülmüş oluklu mukavvadan yapılan paneller BASF ile birlikte geliştirildi. Genellikle park yerlerinde veya yükleme rampalarında kullanılan sert ve dokulu Elastocoat koruyucu tabaka ile kaplanan Elastoflex Poliüretan reçine ile kaplandı ve su bazlı BASF R-M Agilis® boya ile boyandı. Paneller çok rijit, hafif ve güçlü. Bir yetişkinin üzerinde durabileceği kadar dayanıklı ve eşdeğer bir çelik tavan konstrüksiyonuna kıyasla yüzde 50 daha hafif.

Tavan bir merdiven olarak kullanmaktan bir platforma çadır monte etmeye kadar farklı kullanımlara hizmet edebiliyor. Kullanışlılık ek ağırlık veya egzotik malzeme maliyeti olmadan sağlanıyor. Yük taşıma çok yönlülüğünden de ödün verilmiyor. Tavan panelinin her iki tarafındaki tavan barları bisiklet taşıyıcısı ve port bagaj gibi aksesuarları sabitleme olanağı sunuyor. Kaputun altında, şarj kabloları dışında kişisel ve acil durum eşyaları için bölmeler dahil olmak üzere saklama alanları bulunuyor.

Yatay ve dikey buluşuyor

Citroen ekibi, kaynak, malzeme hedeflerinden dolayı düz yüzeyler oluşturmak için cam ve aydınlatma detaylarında dikey ve yatay tasarım öğelerinin kontrastını kullandı. Ön cam dik tasarımı sayesinde en az miktarda cam kullanımı sağlanıyor. Bu çözüm ağırlığı ve karmaşıklığı azaltıyor. Bunun dışında yolcuları güneşin etkilerinden korumaya yardımcı oluyor. Dahası oli'nin mütevazı klima sisteminin enerji gereksinimini yüzde 17'ye kadar azaltmaya yardımcı olduğu tahmin ediliyor.

oli, kaputun ön kısmı ile düz üst panel arasında deneysel bir "Aero Kanal" sistemine sahip. Bu sistem, havayı cama doğru üflüyor ve tavan üzerindeki hava akışını yumuşatmak için bir perde etkisi yaratıyor. Ön cam çerçevesi parlak bir kızılötesi kaplama ile tamamlanıyor. Citroen bu yeni rengi yeni marka kimliği ile birlikte kullanacak.

Yatay ve dikey arasındaki kontrast, yan panellerde ve camda da görülüyor. Ön kapılar, Ami örneğini devam ettiriyor. Farklı monte edilmiş olsalar da her iki tarafı aynı. Daha hafifler, ancak yine de sağlamlar. Ayrıca üretimi ve montajı çok daha kolay. Aile tipi bir hatchback otomobile kıyasla yüzde 20 ağırlık tasarrufu sağlıyorlar. Bileşen sayısının yarısı yeterli oluyor ve hoparlör, ses yalıtımı ve elektrik kablolarının çıkarılmasıyla kapı başına yaklaşık 1,7 kg tasarruf ediliyor.

Dış kapı panelinin montajı daha kolay ve iç mekandaki depolama alanını en üst düzeye çıkarıyor. Zarif kavisler aracın yan taraflarında yukarı doğru akıyor ve yan camın üst kısmına, tavana doğru ilerliyor. Güneşin etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için büyük, yatay camlar hafifçe yere doğru eğiliyor. Ami'dekine benzer manuel, kullanımı kolay "yukarıya katlanır" pantograf açma bölümleri iç mekana temiz hava sağlıyor.

Daha dar arka kapılar aracın arkasından menteşeli ve arkadaki yolculara daha fazla ışık ve görüş sağlamak için dikey cam kullanıyor. Ön ve arka kapılar arasındaki şekil değişikliği, arka koltuktaki yolcular için havalandırma sağlayan pasif bir hava girişi ekleme fırsatı da sundu. Geniş kapılar kabin erişimini kolaylaştırıyor.

Ön ve arka aydınlatma modülleri de yine oldukça sade. Ancak son derece özgün iki yatay çizgi ve bir dikey bölüm arasındaki kontrastı uyguluyor. Bu uygulama, gelecekteki seri üretim araçlarda özgün Citroen aydınlatma imzası olarak daha da geliştirilecek.

Yenilikçi bagaj

oli, normal bagaj veya hatchback yerine, ürün tasarımında farklı bir çözüm sunuyor. İster eve demonte mobilya taşımak olsun, isterse de hafta sonu için sahile board veya tavan çadırı tüm gereksinimleri karşılayan işlevselliği sunuyor. Bağımsız arka koltuk başlıkları tavana doğru katlanıyor ve arka cam yukarı doğru açılıyor. Böylece 994 mm genişliğindeki çıkarılabilir düz yük platformun uzunluğu 679 mm'den 1050 mm'ye genişliyor.

Çok yönlülük ve yükleme kolaylığı standart. Bagaj kapağı aşağıya doğru katlanıyor ve yükleme platformu çıkarıldığında, araç zemini ile arka cam arasında 582 mm'ye kadar yükseklik oluşuyor. Panel yerindeyken, altında 330 mm yüksekliğinde kullanışlı ve güvenli bir bagaj alanı bulunuyor. Çıkarılabilir yük platformu hafif ve düz. Ayrıca kaput ve tavan panelleriyle aynı geri dönüştürülmüş malzemeden üretiliyor.

Zeminin her iki yanındaki akıllı kızaklar kanca veya aksesuar takma olanağı sunuyor. Ayrıca yan duvarlarda güvenli ek depolama alanları bulunuyor.Yalın tasarımlı bagaj kapağı iki bölümden oluşuyor. Merkezi bir plaka girintisi içeren bir çelik panel bulunuyor. Üzerinde bir bölüm daha yer alıyor. Bu bölümde arkadan takip eden herkesin ve sürücünün dikiz aynasından görebileceği şekilde "Hiçbir Şey Bizi Citroen Gibi Hareket Ettiremez" mesajı yer alıyor.

500 bin kilometreye kadar lastik ömrü

Sürdürülebilir malzemelerin kullanımını en üst düzeye çıkarmanın, dayanıklılığı artırmanın ve masrafları azaltmanın kilit unsurlarından biri jantlar ve lastikler. oli'de kullanılan 20 inçlik jant ve lastik kombinasyonu yüksek verimlilik seviyesi sunuyor. Lastikler Goodyear ile birlikte geliştirildi. Proje ayrıca yeni bir hibrit jant prototip tasarımını gözler önüne seriyor.

Tamamen alüminyum jantlar pahalı ve üretimi yoğun enerji gerektiyor. Çelik jantlar ise ağır. Bu nedenle ikisini harmanlama kararı alındı. Ortaya çıkan hibrit jantlar, eşdeğer bir çelik janttan yüzde 15 daha hafif ve toplam araç ağırlığının 6 kg azalmasına katkı sağlıyor. Ayrıca önemli tasarım kazanımları da var. Citroen, Eagle GO konsept lastiğini kullanmak için Goodyear ile ortaklık yaptı. Lastiğin durumunu ve kondisyonunu izlemek için sürdürülebilirliği uzun ömür ve akıllı teknoloji ile birleştiriyor. Lastik sırtı bileşimi, ay çiçek yağları ve pirinç kabuğu kül silikası dışında çam ağacı reçineleri ve sentetik, petrol bazlı kauçuğun yerini alan tam doğal kauçuk olmak üzere sürdürülebilir veya geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor.

Goodyear, sürdürülebilir karkasın yeniden kullanımı ve 11 mm diş derinliğinin lastiğin kullanım ömrü boyunca iki kez yenilenebilmesi sayesinde, Eagle GO konsept lastiği için 500.000 km'ye kadar kullanım ömrü elde etmek gibi iddialı bir hedef belirlemiş durumda. Lastik ayrıca, sensör ile çeşitli parametreleri sürekli olarak izleyen Goodyear SightLine teknolojisi ile donatılıyor.

Çok yönlü koruma

Citroen oli, sert dış plastik bölümler sayesinde oldukça güvenli. Bu bölümler aynı zamanda parça sayısını azaltıyor, sorumlu malzemeler kullanıyor ve ağırlığı azaltıyor. Citroen'in iş ortağı Plastic Omnium, markanın imza niteliğindeki tasarım öğesini uygulamak için bir 'mono malzeme' oluşturulmaya yardımcı oldu. Yüzde 50 geri dönüştürülmüş malzeme içeren PolyPropylene'den üretilen güçlü ancak hafif yan koruma ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir tamponlar geri dönüşümü kolaylaştıran bir yaklaşım sergiliyor. Her bir tekerlek davlumbazı yatay bir üst kısma sahip güçlü geri dönüştürülmüş plastik koruyucu ile kaplanıyor. Bu yapı cam ve aydınlatma modüllerinde kullanılan kontrast temasını yansıtıyor.

Ami örneğinde olduğu gibi tamponların orta bölümleri önde ve arkada aynı. Aşağıda, üçgen kızılötesi ve güçlü 'tutamaklar' bulunuyor. Bunlar başka bir aracı veya yoldan büyük bir taşı çekmek için kullanılabiliyor. oli'nin güçlü beyaz BASF R-M Agilis® su bazlı boyası bile, düşük seviyede uçucu organik bileşiklerle (250gr/lt'nin altında) eko-etkin.

İç mekan tasarım anlayışı yeniden şekilleniyor

Tasarımcılar iç mekanı oluştururken sıra dışı olmayı tercih etmiş. Daha büyük ekranlar, daha uzun kolçaklar, geniş yüzeyli paneller, daha konforlu koltuklarla araçların kabinleri adeta yıldız gibi parlıyor. Fakat bu tercihler ağırlık ve maliyet anlamına geliyor.

Çoklu ekranlar ve gizli bilgisayarlar içeren kapsamlı bir ön konsol yerine, oli'de aracın genişliği boyunca uzanan tek bir simetrik kiriş bulunuyor. Direksiyon kolonu ve tekerlek bir tarafta sabitleniyor. Ortada ise bir akıllı telefon yuvası ve klima sistemi için beş switch tipi anahtar yer alıyor. Oli'de bu alanda sadece 34 parça yer alıyor. Oysa benzer bir aile tipi kompakt hatchback modelin ön ve orta konsolunda yaklaşık 75 parça kullanıyor.

Kiriş, üzerinde kayan USB soketleri aracılığıyla aksesuarların takılabileceği elektrikli bir ray bulunuyor. Bu, çocukların okuldan çıkmasını beklerken cihazlara güç sağlamak veya kahve makinesini fişe takmak için ideal. Sürücü ve yolcunun önünde birer adet olmak üzere iki havalandırma kanalı verimliliği daha da artırmak ve ağırlığı azaltmak için daha küçük bir klima ünitesinin kullanılmasına olanak tanıyor.

Kirişin arkasında ve altında, BASF Elastollan'dan yapılan bir raf bulunuyor. Parlak turuncu, geri dönüştürülebilir 3D baskılı Termoplastik Poliüretan (TPU) depolama rafı kahve fincanı veya meşrubat kutuları gibi nesneleri sabit tutan esnek mantarlar içeriyor.

oli'de tüm bilgi-eğlence ve iletişim işlevlerine kiriş üzerindeki yuvaya yerleştirilen akıllı telefon üzerinden ulaşılıyor. Bağlantının kurulmasıyla telefon bilgileri ve uygulamalar, hız ve şarj seviyesi gibi temel araç verileriyle birleşiyor. Bilgiler, ön camın alt çerçeve genişliği boyunca yansıtan 'Akıllı Bant' sistemiyle gösteriliyor.

Aynı yaklaşım araç içi ses sistemi için de kullanılıyor. Silindirik bluetooth hoparlörler, hareket halindeyken müzik dinlemek için kaliteli ses sağlamak üzere buraya yerleştirilebiliyor. Sadece olağan ses sistemini ortadan kaldırarak 250 gr ağırlıktan tasarruf edildi. Hoparlörler çıkarılabiliyor. Böylece park edilen her yerde müziğin keyfi devam edebiliyor. Hoparlörler aracın dışındaki raylara asılabiliyor. Bu da açık havada yemek yerken veya kumsalda parti yaparken müziğin keyfinin kesintisiz devam etmesi anlamına geliyor.

HMI kullanımı için çeşitli çözümler arayan Citroen mühendisleri, oli'nin direksiyonuna monte etmek üzere profesyonel bir modüler gamepad joystick kullanmak gibi alışılmadık bir fikir buldu. Aracın otomatik şanzıman kontrolü için direksiyon kolonunda döner bir vites kolu seçicisi bulunuyor. Entegre "start stop" düğmesi ile birlikte daha küçük kollar ise aracın farlarını ve sinyallerini çalıştırıyor.

Alan verimliliği

Işığı engelleyen ve kabini dolduran hacimli koltuklar yerine, oli'de alan tasarrufu sağlayan koltuklar kullanılıyor. Bunlar, eşdeğer bir SUV koltuğundan yüzde 80 daha az parça kullanıyor. Parlak turuncu ön koltuklar güçlü boru şeklinde çerçevelerden oluşuyor. Bunlara tamamen geri dönüştürülmüş polyester kumaş ile kaplı minder monte ediliyor. Elbette koltuklar da tamamen geri dönüştürülebilir.

Yenilikçi 3D baskılı file sırtlıklar, entegre bir başlığa sahip ve modern ofis mobilyalarından esinleniyor. İnce ama son derece destekleyici koltuklar rahat ve tam da olması gereken yerde sertler. BASF ile birlikte üretilen ürünler hafif, tamamen geri dönüştürülebilir Termoplastik Poliüretandan (TPU) üretiliyor. Çekici görünmeleri ve hissettirmeleri için turuncu bir malzeme ile kaplanıyor. File sırtlıklar, araç içindeki alan ve ışık hissini güçlendirerek yolcuların konforuna ve rahatlığına katkı sağlıyor.

Arka koltuk yolcuları aksesuar monte etmek için sırtlığın açıkta kalan boru şeklindeki çerçevesini kullanabiliyor. Örneğin, USB ile çalışan küçük bir tablet, çanta asma kancaları, bardak tutucu, dergi tutucu ağ veya çocukların atıştırmalıkların tadını çıkarması için küçük bir tepsi kabin içindeki yaşamı kolaylaştırıyor.

Citroen'in konfor vaadine uygun olarak ön koltuklar, yoldaki kusur ve titreşimi emen ve markanın "Progressive Hydraulic Cushions" teknolojisini yansıtan geri dönüştürülebilir TPU izolasyon halkaları ile zemine sabitleniyor. Konforlu bağımsız arka koltuklar benzer malzemelerden üretiliyor ve bagaj bölmesini genişletmek için sırtlıklar katlanıyor. Tavana monte yuvarlak TPU koltuk başlıkları her bir sırtlığın üzerinde havada asılı duruyor ve gerektiğinde tavana doğru katlanıyor.

Aracın her iki yanında, arka koltukların altında ve arka kapılar açıkken erişilebilen ilk yardım çantası için gizli bir saklama bölmesi bulunuyor. Bir saklama konsolu, bağımsız arka koltuklar arasındaki boşluğu dolduruyor. Turuncu, geri dönüştürülebilir yumuşak 3D baskılı TPU yapı, öğeleri sabit tutmak için esnek 'mantarlara' sahip. İç mekanda kullanılan BASF TPU parçaları topluca geri dönüştürülebiliyor. Bu da Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin bir unsuru olarak sürdürülebilir mono-materyal yönünde iyi bir adım.

Kapılarda anahtarlar, kolçaklar, hoparlörler ve pencere motorları içeren karmaşık ve ağır kapı panelleri bulunmuyor. Bunun yerine, oli'nin yalın panelleri, konfor ve kolay açma-kapama özelliği sağlarken depolamayı en üst düzeye çıkarıyor.

Kullanışlılığı artıran zemin

oli, temizlenmesi zor halı yerine, BASF ile birlikte geliştirilen Gelişmiş Termoplastik Poliüretan (E-TPU) zemin kaplamasına sahip. Köpük kauçuk kadar esnek ancak daha hafif. Son derece esnek ve aşınmaya karşı oldukça dirençli. Zemin kaplaması yeni bir renk arzu edilmesi halinde değiştirilebiliyor.

Zemin oldukça esnek ve su geçirmeyen bir malzeme ile kaplanıyor. Hortumla kolayca temizlenebiliyor. Zemindeki geri dönüştürülebilir TPU tahliye tapaları, plajda veya nemli bir orman yürüyüşünün ardından kum ve çamuru temizlemeyi kolaylaştırıyor.

