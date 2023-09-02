Citroen'den Otomobil ve Hafif Ticari Araçlara Özel Kredi Fırsatları

Citroen, otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen müşterilere kredi seçenekleri ve PSA Finans avantajıyla eylül ayında fırsat sunuyor.

Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik kredi seçenekleri ve PSA Finans avantajıyla Citroen, ay boyunca müşterilerini showroomlarına bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen otomobilleri, eylül ayındaki avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcılara fırsat sunuyor.

Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X, eylül ayında 25 bin TL tutarındaki yakıt çeki hediyesiyle, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sağlıyor.

Citroen C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 X ise, 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesine ek olarak, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,75 faizli krediyle satın alınabiliyor.

Citroen C4'e ise 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor.

Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.

Citroen'in SUV modeli yeni C5 Aircross, 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 100 bin TL takas imkanıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. Citroen C3 ise, 150 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı mevcut.

Ticari araçlarda avantajlı kredi fırsatları sürüyor

Citroen Berlingo Kombi de 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroen Berlingo Van, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Citroen, Jumpy Spacetourer ve Jumpy modellerini, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuyor. Citroen, Jumper modelini ise 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.