Citroen C5 X'e WWCOTY ödülü

Citroen C5 X, WWCOTY (Kadınlar Dünyası'nda Yılın Otomobili) tarafından En İyi Büyük Hacimli Otomobil ödülüne layık görüldü.

5 kıtada 45 ülkeden 63 otomotiv gazetecisinden oluşan ve tamamı kadınlardan oluşan WWCOTY'nin jürisi tarafından "En İyi Büyük Hacimli Otomobil" kategorisinin en iyisi seçilen Citroen C5 X, WWCOTY'nin büyük ödülü için son turda sınıflarında diğer beş kazanan modelle yarışacak. Büyük ödülü kazanan model ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıklanacak.

2022'de Avrupa yollarıyla buluşan C5 X, uzatılmış Head Up Display ekran veya Doğal Konuşma Tanımlaması ile 12 inç dokunmatik ekrana sahip tamamen yeni MyCitroen Drive Plus bilgi sistemi gibi teknolojiler ile öne çıkıyor. C5 X ayrıca, halen C5 X ürün karmasının yüzde 60'ını oluşturan şarj edilebilir Hibrit 225 e-EAT8'i tamamlayan şarj edilebilir Hibrit 180 e-EAT8 ile, Citroen'in enerji geçişine entegre edilmiş durumda.

WWCOTY, 2009 yılında Sandy Myhre tarafından otomotiv dünyasındaki kadınların, pazara sunulan modellerle ilgili vizyonlarını ifade etmelerine olanak sağlamak için kuruldu. Kadınlar, kendi başlarına karar verici olmadıklarında otomobil satın almada önemli bir rol oynuyor. Bir otomobilin güçlü ve zayıf yanları hakkında farklı görüşlere sahipler.

5 kıtada 45 ülkeden 63 otomotiv gazetecisinden oluşan ve tamamı kadınlardan oluşan jüri; Büyük Hacimli Otomobil, Performans Otomobili, Şehir Otomobili, Büyük SUV, 4X4 ve Aile SUV'u olmak üzere 6 kategoride en iyi otomobilleri seçiyor. Kazanan araçlar, güvenlik, sürüş, konfor, teknoloji, tasarım, verimlilik, çevresel etki ve ödenen paranın karşılığı açısından kendi kategorilerinde mükemmelliği temsil ediyor.