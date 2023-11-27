Otomotiv sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarına devam eden Citroen, ülkemizde geniş bir model yelpazesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Citroen C4 X özellikleri ve 2023 fiyat listesi hakkında detaylı bilgi veriyoruz.

Otomotiv sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarına devam eden Citroen, ülkemizde geniş bir model yelpazesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Fransız üretici son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmelerden dolayı sektörün geneliyle birlikte zam akımına dahil olsa da halen tercih edilebilecek markalardan birisi ve genellikle çok yüksek oranlı fiyat artışlarıyla karşımıza çıkmıyor. Peki şirketin sevilen C4 X modelinin fiyat etiketi ne durumda? İşte Citroen C4 X özellikleri ve 2023 fiyat listesi!

Citroen C4 X özellikleri ve 2023 fiyat listesi

Citroen C4 X; benzinli, dizel ve elektrikli motorla sürücülerin karşısına çıkıyor. Aracın elektrikli versiyonu ise ë-C4 X olarak adlandırılıyor. 4.600 mm uzunluğu ve 2.670 mm'lik aks mesafesiyle yeni ë-C4 X ve C4 X, Stellantis'in CMP platformunu kullanıyor. Eğimli tavan çizgisiyle birlikte optimize edilen aerodinamik yapı sayesinde sadece 0,29 Cd'lik sürtünme katsayısına sahip.

C4 X, Citroën'in ürün yelpazesinde C4 ve amiral gemisi C5 Aircross SUV arasında yer alıyor. Dahası, bir crossover görünümünde sürücülerin karşısına çıkıyor.

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Elektrikli ë-C4 X; 50 kWh kapasiteli bir pile sahip ve WLTP'ye göre 360 km'ye kadar menzil sunuyor. 136 bg (100 Kw) güç ve 260 Nm tork üreten motorun 0-100 km/s hızlanması ise 9,7 saniye. Bunun yanı sıra modelin 156 (115 Kw) bg güç ve 260 Nm tork üretebilen ve 54 kWh batarya sunan bir versiyonu daha var. Bu seçeneğin sunduğu menzil ise 417 km olarak ölçülüyor.

İçten yanmalı Citroen C4 X ise 1.2 PureTech 100 HP MT6, 1.2 PureTech 130 HP EAT8 ve 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 seçenekleriyle sürücülerin karşısına çıkıyor. Bu seçeneklerden ilk ikisinin benzinli ve diğerinin ise dizel motora sahip olduğunu belirtelim. Bu seçeneklerin ürettiği tork ise sırasıyla 205, 230 ve 300 Nm.

Citroen C4 X fiyatı

VersiyonlarDonanımModel YılıTavsiye Edilen AnahtarTeslim Fiyatı (TL)Takas Destekli Fiyat (TL) 1.2 PureTech 130 HP – EAT8Feel Bold Shine Shine Bold2023 2023 20231.330.000 TL 1.443.000 TL 1.497.400 TL1.280.000 TL 1.393.000 TL 1.447.400 TL1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8Feel Bold Shine Shine Bold2023 2023 20231.391.600 TL 1.499.500 TL 1.553.900 TL1.341.600 TL 1.449.500 TL 1.503.900 TL

OpsiyonlarDonanım SeviyesiTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL) Metalik Boya Özel Metalik BoyaTümü7.000 TL 8.000 TLGeri görüş kamerası Güvenlik Paketi: Aktif Şerit Takip Asistanı, Aktif acil durum freni, Trafik işareti ve hız sınırı tanıma sistemi Anahtarsız Giriş & Çalıştırma + Elektrikli katlanır yan aynalarFeel Bold6.000 TL 9.000 TL 12.000 TLSiyah TavanShine / Shine Bold8.000 TLIsıtmalı direksiyon ve ön koltuklar Kablosuz ŞarjShine Bold8.000 TL 5.000 TL

Elektrikli ë-C4 X fiyatı

VersiyonlarDonanımModel YılıTavsiye Edilen AnahtarTeslim Fiyatı (TL)Takas Destekli Fiyat (TL) 100 KWShine Bold20231.497.400 TL1.447.400 TL115 KWShine Bold20231.553.900 TL1.503.900 TL

OpsiyonlarDonanım SeviyesiTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL) Metalik Boya Özel Metalik Boya Siyah Tavan Panoramik Açılabilir Cam Tavan Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar Masaj özellikli deri koltuklarTümü4.278 TL 4.889 TL 4.889 TL 20.000 TL 4.889 TL 20.000 TL

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Citroen C4 X 2023 model yılı fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.