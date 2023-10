Citroen Ami Türkiye'de Online Satışta Başarı Yakalıyor

Citroen, Türkiye'de online satış kanallarından sunduğu ilk model olan Citroen Ami ile satış rakamlarında başarılı grafiğini sürdürüyor.

Aralık 2021'de kurumsal, Haziran 2022'de de bireysel müşteriler için siparişe açılan ve rekor sürede online satış rekoru kıran ve ülkemizde 369 bin TL'den başlayan fiyat etiketiyle yollara çıkan Citroen Ami, eylül sonu itibariyle 1908 adetlik toplam satışa ulaştı. 9 farklı ülke için sınırlı olarak 1000 adet üretilen ve Türkiye için de 100 adet kontenjan ayrılan Citroen My Ami Buggy de eklendiğinde, toplam satışlar 2 bin 752 adedi buldu. Mobilite alanında yeni bir segment yaratan ve geniş bir yaş aralığında kullanıcı profiline ulaşan Citroen Ami, hem bireysel müşteriler hem de kurumsal firmaların kısa mesafelerdeki mobilite ihtiyaçlarını karşılayarak popülerliğini sürdürüyor. 9 ülkede satılan Citroen Ami'nin Türkiye'deki satış başarısı, ülkemizin Citroen Ami satılan ülkeler arasında üçüncü sırada yer almasını da sağladı.

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım

"Türkiye, Citroen dünyası içinde en fazla Citroen Ami satılan üçüncü ülke oldu"

Citroen Ami'nin satış başarısıyla ilgili olarak Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım; "Citroen Ami, pek çok ilki denediğimiz, risk aldığımız ancak cesaretle yönettiğimiz bir sürecin sonucunda; Türkiye'nin, Citroen dünyası içinde en fazla Citroen Ami satılan üçüncü ülke olmasını sağladı. Haziran 2022'de ilk defa %100 online olarak satışa sunduğumuz Citroen Ami'nin, 50 adet ile sınırlı ilk bölümü yalnızca 25 dakika içerisinde satılmıştı. Bunun öncesindeki ilk 4 aylık dönemde 400 civarında kurumsal müşterimiz ile de buluşmuştu. Benzer bir rekoru, yaklaşık 1.5 sene sonra, her 40 saniyede 1 online satışı gerçekleşen Citroen My Ami Buggy'de de yaşadık. Siparişleri almaya başladığımız Aralık 2021'den Eylül 2023 sonuna kadar, 100 adet Citroen My Ami Buggy'yi de dahil ettiğimizde toplam 2 bin 752 adetlik bir satış başarısına imza attık" dedi.

Sözlerini Citroen Ami'nin 2023 sonu hedeflerinden de bahsederek sürdüren Citroen Genel Müdürü Selen Alkım; "Elektrikli mobilitenin ulaşılabilir çözümlerinden Citroen Ami'nin ne kadar güçlü bir model olduğunu, satış adetlerindeki başarısıyla da görüyoruz. Devam eden talepleri karşılamak üzere siparişlerimizi teslim etmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Sadece bu sene eylül sonu itibarıyla 1.900 adetten fazla Ami satışına imza attık, bu yılı da 2.775 adetlik satışla kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

Citroen Ami, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine özgürce erişim imkanının yanı sıra sessiz ve dingin bir sürüş sağlıyor. Sürekli hareket halinde olmayı gerektiren günümüzdeki kent yaşamının gereklerine uygun bir yapı sunan Ami, tamamen elektrikli sürüş modu sayesinde, şehir merkezinin en dar alanlarında bile özgürce erişim sağlıyor ve kullanım maliyetlerini minimuma indiriyor.

Tek şarj ile 75 kilometre sürüş imkanı

Yüzde 100 elektrikli Citroen Ami, 45 km/saat'e kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet. Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Şehir içinde özgürce ulaşım imkanı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. Citroen Ami'yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Model sadece 3 saat içinde tamamen şarj olabiliyor.