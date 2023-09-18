Citroen Ami Buggy ve Yeni C5 Aircross SUV Modelleri Test Edildi

Citroen, Ami Buggy ve yeni C5 Aircross SUV modellerini Fransa'da test etti. Ami Buggy, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla dikkat çekiyor. C5 Aircross ise hibrit bir model olarak öne çıkıyor.

Otomobil dünyasının güçlü oyuncularından Citroen, ürettiği farklı tarzda arabalarla kullanıcı kitlesini büyütmeye devam ediyor. ShiftDelete.Net ekibi olarak ülkemizde de ilgi gören Citroen Ami Buggy ve yeni C5 Aircross SUV modellerini Fransa'da test ettik.

Citroen Ami Buggy inceleme!

Citroen, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezlerine özgürce erişim imkanı sağlayan Ami'ye, Citroen My Ami Buggy isimli yeni bir versiyon eklemişti. Model, bu yaz içinde Türkiye'de de satışa sunuldu.

Ülkemizde an itibariyle 400.000 TL'lik fiyattan satışa sunulan Citroen Ami Buggy, 45 km/saat'e kadar hızlara ulaşabiliyor. Günlük kullanıma uygun model, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanısıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir çözüm sunuyor.

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My Ami Buggy tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu da, doğa içindeki sürüşler için gerekli menzili sağlıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya, araç zeminine gizlenmiş durumda. Ek olarak tam şarj için 220 Volt standart prizde 3-4 saat yeterli oluyor.

Öte yandan test ettiğimiz diğer ürün ise Citroen'in amiral gemisi modeli olan C5 Aircross modeli oldu. Hibrit modellerin temsilcilerinden olan otomobil 48 Voltluk bir batarya, 136 HP PureTech benzinli motor ve 21 kW elektrikli motora sahip. Modelin kasım ayında ülkemizde olacağını belirtelim.