Citroen Ağustos Ayında Kredi Fırsatları ve Nakit İndirim Avantajları Sunuyor

Citroen, ağustos ayında C4, yeni C4 X, e-C4 X, e-C4, C5 Aircross ve C3 Aircross modellerinde kredi fırsatları ve nakitte indirim avantajları sunmaya devam ediyor. Ticari araçlarda da Berlingo Kombi, Berlingo Van, Jumpy Spacetourer ve Jumper modellerinde kredi imkanı bulunuyor.

Citroen, kredi fırsatları ve nakitte indirim avantajı sunan kampanyalarını ağustos ayında da devam ettiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen'in C4 ve yeni C4 X modellerinde 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Yüzde 100 elektrikli e-C4 X 20 bin lira tutarında e-şarj kartı hediyesiyle beraber 1 milyon 479 bin 700 liradan, e-C4 ise 20 bin lira tutarında e-şarj kartı hediyesiyle 1 milyon 428 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Citroen'in SUV modeli yeni C5 Aircross'da, 300 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı bulunuyor. C3 Aircross ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterileri bekliyor.

Ticari araçlarda da kredi fırsatlarını sunuluyor

Citroen'in ticari araçlarında da kredi fırsatları bulunuyor.

Markanın Berlingo Kombi, Berlingo Van, Jumpy Spacetourer ve Jumper modellerinde 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.