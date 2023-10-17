Citroën ë-C3 Modeli Tanıtıldı

Otomotiv dünyasının önemli isimlerinden Citroën B segmentinde fiyat-performans ürünü yenilenen Citroën ë-C3 modelini tanıttı. İlk nesli 2002 yılında yollara çıkan ve günümüze kadar 5,6 milyondan fazla satılan Citroën C3, dördüncü neslinde tamamen elektrikli ë-C3 olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni Citroën ë-C3, tamamen elektrikli altyapısıyla sahne aldı

Türkiye'de de satış sunulacak model, 320 km'ye kadar WLTP sürüş menzili sunabilen 44 kWsa batarya paketi ve sadece 26 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj performansı sağlayan 100 kW DC hızlı şarj özelliğine sahip. Citroën ë-C3'e ek olarak, Citroën C3'ün 1.2 PureTech 100 HP 6 ileri manuel ve 1.2 PureTech 100 HP eDCT6 MHEV versiyonlarının da Türkiye'de satış sunulması planlanıyor.

Citroën CEO'su Thierry Koskas konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi;

Kullanıcıların B segment araçlara yönelik beklentileri; özellikle SUV'ların popülaritesinin artması ve çevresinde elektrikli araç kullanma isteğinin yaygınlaşmasıyla birlikte değişti. Öte yandan Avrupalı araç üreticilerinin bu beklentileri karşılaması zorlaştı. Citroën, kullanıcılarına yönelik, yeni, tamamen elektrikli ë-C3 ile bunu yapma cesaretini ortaya koyuyor. Tam donanımlı, özel olarak tasarlanan ve Avrupa'da üretilen konforlu bir B-Hatchback'i,ulaşılabilir fiyatlardan yollara çıkarmaya hazırız.

Citroën ë-C3, sınıfına göre bazı yenilikleri de beraberinde getiriyor. Şirket, bu segmentte ilk defa Citroën Advanced Comfort Süspansiyon ile yeni Citroën Advanced Comfort koltukları birleştirerek kullanıcılarına daha iyi bir sürüş deneyimi sunuyor.

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Yeni ë-C3, 83 kW (113 HP) elektromotor ve tam otomatik şanzımanı ile 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 11 saniyede tamamlayabiliyor ve yaklaşık 135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. "C-Zen Lounge" ile tasarlanan iç yapısı, geniş ön cam, dikey havalandırma kanalları ve yatay bir ön konsol mimarisine ev sahipliği yapıyor.

10,25 inçlik dokunmatik ekran, temel navigasyon, telefon, radyo, uygulamalar ve medya işlevlerine sanal kısayollar aracılığıyla erişim sağlamak için akıllı telefon benzeri widget mimarisini kullanıyor. Kablosuz Wi-Fi özelliği, akıllı telefon yansıtma ve Apple CarPlay ve Android Auto desteği sağlıyor.

Modelde yer alan sürüş destek teknolojileri;

Aktif Güvenlik Freni, 5 ile 135 km/s arasında gece ve gündüz çalışan, araçtaki yolcular haricinde yayalar ve bisikletlilerin yaralanmalarını azaltmaya yardımcı olan bir acil durum frenleme sistemi.

Aktif Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi 60 ile 180 km/s arasında çalışıyor ve sinyaller kullanıldığında devre dışı kalıyor.

Sürücü Dikkat Uyarısı, aracın şerit içindeki konumu doğru olmadığında sürücüyü bilgilendiriyor

Kahve Molası Uyarısı, sürücüye 65 km/s'nin üzerinde 2 saatlik sürekli sürüşten sonra mola vermesini tavsiye ediyor.

Hız Sınırı Tanımlama, "Hız Sınırlayıcıya" sahip "Hız Sabitleme", uyumluluğu sağlamak için sürücünün maksimum hızı sınırlandırmasına olanak tanıyor.

Elektrikli Park Freni (EPB), Sürücü, EPB'yi orta konsoldaki kumanda ile manuel olarak yönetebiliyor. Ayrıca Yokuş Kalkış Desteği, aracı yüzde 3'ün üzerindeki eğimlerde birkaç saniye sabit tutuyor.

Akıllı Far Asistanı, karşıdan gelen araç algılandığında ve güvenli bir şekilde geçtiklerinde kısa ve uzun farlar arasında otomatik olarak geçiş yapmak için ön cama monte kamerayı kullanıyor.

Arka Park Sensörleri, Aracın arkasını görmek ve sürücüyü 10,25 inç renkli ekran (Varsa) üzerinden, olası engeller konusunda uyarmak için geri vitese takıldığında bir "Geri Görüş Kamerası" etkinleşiyor