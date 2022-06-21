Çıtır Çıtır Felsefe kitabı ne anlatıyor? Çıtır Çıtır Felsefe kitabında cinsel taciz konusu! - Haberler

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Çıtır Çıtır Felsefe kitabı ne anlatıyor? Çıtır Çıtır Felsefe kitabında cinsel taciz konusu!

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Çıtır Çıtır Felsefe kitabı ne anlatıyor? Çıtır Çıtır Felsefe kitabında cinsel taciz konusu!

"Çıtır Çıtır Felsefe" ve "Aşk ve dostluk" adlı çocuk kitaplarında geçen bazı ifadeler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İki eserde de çocukların psikolojisini bozabilecek, pedofiliye yönelik olayların anlatılması pes dedirtti. Peki, Çıtır Çıtır Felsefe kitabı ne anlatıyor? Çıtır Çıtır Felsefe kitap yorum merak edildi. Çıtır Çıtır Felsefe kitabında cinsel taciz konusu!

Çıtır Çıtır Felsefe kitabı ne anlatıyor "Çıtır Çıtır Felsefe" ve "Aşk ve dostluk" adlı çocuk kitaplarında geçen bazı ifadeler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İki eserde de çocukların psikolojisini bozabilecek, pedofiliye yönelik olayların anlatılması pes dedirtti. Peki, Çıtır Çıtır Felsefe kitabı ne anlatıyor? Çıtır Çıtır Felsefe kitap yorum merak edildi. Çıtır Çıtır Felsefe kitabında cinsel taciz konusu haberimizde...

Günışığı Kitaplığı'nın çocuklar için yayınladığı Fransız Brigitte Labbé'ın "Çıtır Çıtır Felsefe" adlı kitabında bir çocuğun cinsel istismara uğramasının konu edildiği anlar anlatıldı. Açık bir şekilde istismarın detaylarına yer verilmesi "Bir çocuk bunları nasıl okuyabilir?" yorumunu yaptırdı. "Aşk ve Dostluk" isimli kitapta ise yetişkinler arasındaki cinsel temasın açıkça anlatıldığı ifadeler yer aldı.

Çıtır Çıtır Felsefe kitabı ne anlatıyor? Çıtır Çıtır Felsefe kitabında cinsel taciz konusu!

Bu detayların bir çocuk kitabında verilmesi, çocukların gelişimi açısından sakıncalı bulundu. Uzmanlar ise "Ebeveynler çocuklarına kitap aldığında ilk önce kendi okumalı" uyarısını yineledi. Öte yandan bu kitapların birçok ünlü kitap dükkanında ve İBB kitapçısında satılıyor olması da dikkat çekti.

Sosyal medyada onlarca kullanıcı, bu kitapların nasıl çocuk kategorisinde satışa sunulduğunu sorguladı. Tepki tweet'lerinin ardından olay kısa sürede gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları:

Çıtır Çıtır Felsefe kitabı ne anlatıyor? Çıtır Çıtır Felsefe kitabında cinsel taciz konusu!

Çıtır Çıtır Felsefe kitabı ne anlatıyor? Çıtır Çıtır Felsefe kitabında cinsel taciz konusu!

Çıtır Çıtır Felsefe kitabı ne anlatıyor? Çıtır Çıtır Felsefe kitabında cinsel taciz konusu!

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