Çirleme tarifi! Masterchef Çirleme nasıl yapılır? Çirleme yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Çirleme hangi yöreye ait?
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Masterchef 11 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Çirleme yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Çirleme nasıl yapılır? Çirleme yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Çirleme yemeği tarifi! Çirleme nasıl yapılır? Çirleme yemek tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Çirleme tarifi oldu. Peki en güzel Çirleme yemek tarifi nasıldır? Çirleme yemeği nasıl yapılır? Çirleme için gerekli malzemeler nelerdir? Çirleme tarifi! Çirleme nedir, ne demek? Masterchef Çirleme nasıl yapılır? Çirleme hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Çirleme hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...
Çirleme yemeği bir çeşit etli kurusu kayısı yemeğidir. Çirleme İç Anadolu bölgesine ait bir yemektir. Kırşehir Çirleme Yemeği 15.11.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.
Malzemeler şöyle:
- kuşbaşı dana eti
- gün kurusu kayısı
- nohut (önceden ıslatılmış)
- üzüm pekmezi
- kuru soğan
- tereyağı
- domates salçası
- tuz
- pul kırmızı
- biber
- karabiber
Kuşbaşı doğranmış etler haşlanır. Daha sonra ince doğranmış soğan yağda pembeleştirilerek baharat, tuz, güzel temizlenmiş ve sıcak suda yıkanmış kuru Üzüm, haşlanmış et, yeteri kadar su ve pekmez ilave edilerek pişirilir. Piştikten sonra sıcak servis yapılır.