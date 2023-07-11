Çirleme tarifi! Masterchef Çirleme nasıl yapılır? Çirleme yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Çirleme hangi yöreye ait?

Masterchef 11 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Çirleme yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Çirleme nasıl yapılır? Çirleme yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Çirleme yemeği tarifi! Çirleme nasıl yapılır? Çirleme yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Çirleme tarifi oldu. Peki en güzel Çirleme yemek tarifi nasıldır? Çirleme yemeği nasıl yapılır? Çirleme için gerekli malzemeler nelerdir? Çirleme tarifi! Çirleme nedir, ne demek? Masterchef Çirleme nasıl yapılır? Çirleme hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Çirleme hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

ÇİRLEME NEDİR, NE DEMEK? ÇİRLEME YEMEĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Çirleme yemeği bir çeşit etli kurusu kayısı yemeğidir. Çirleme İç Anadolu bölgesine ait bir yemektir. Kırşehir Çirleme Yemeği 15.11.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

ÇİRLEME İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Malzemeler şöyle:

kuşbaşı dana eti

gün kurusu kayısı

nohut (önceden ıslatılmış)

üzüm pekmezi

kuru soğan

tereyağı

domates salçası

tuz

pul kırmızı

biber

karabiber

ÇİRLEME NASIL YAPILIR?

Kuşbaşı doğranmış etler haşlanır. Daha sonra ince doğranmış soğan yağda pembeleştirilerek baharat, tuz, güzel temizlenmiş ve sıcak suda yıkanmış kuru Üzüm, haşlanmış et, yeteri kadar su ve pekmez ilave edilerek pişirilir. Piştikten sonra sıcak servis yapılır.