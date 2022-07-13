Cırcır böcekleri yüksek sesli bir şekilde öttükleri için vatandaşlar tarafındanmerak edilmekte. Peki, Cırcır böceği neden öter? Cırcır böcekleri neden sürekli öter? İşte detaylar haberimizde...

CIRCIR BÖCEKLERİ NEDEN SÜREKLİ ÖTER?

Cırcır böcekleri, Gryllidae familyasına mensuptur. Parlak siyah rene sahiptirler. Baş kısımları yuvarlaktır. Uzun antenleri, bunun yanında kısa kanatları bulunmaktadır. Yaklaşık 2 cm boyları bulunmaktadır. Bu böcek türü gündüzleri toprağa çukur kazarak burada yalnız bir şekilde kalmaktadır. Havanın kararması ile birlikte ortaya çıkarak yüksek bir sesle öterler.

Cırcır böceklerinin sadece erkek olanları kanatlarını birbirine sürtüp ses çıkarır. Bu şekilde dişi cırcır böceklerini kendilerine çekmektedirler. Ön bacaklarındaki uzaktılar sayesinde duyabilmektedirler. Vücutlarının arka bölgelerine doğru iki adet boynuzları bulunmaktadır. Bu boynuz kısımları kıllarla kaplıdır. Arka bacakları ile sıçrayabilmektedirler.

Genellikle çorak arazilerde yaşadıkları görülmektedir. Ancak bazı türleri sürüler halinde çalılıklarda ya da ağaç tepelerinde yaşayabilmektedir. Cırcır böcekleri eski çağlarda kafesler içerisinde satılırlardı.

Erkek cırcır böceklerinin karın kısımlarında gergin birer zar vardır. Bu zarlar sayesinde ses çıkarma özellikleri bulunmaktadır. Siyah cırcır böceklerinin farklı üç ses çıkardıkları tespit edilmiştir.

CIRCIR BÖCEKLERİ YAŞAM EKİLLERİ NASILDIR?

Cırcır böcekleri bitkisel ve hayvansal olarak beslenebilmektedir. İlkbahar mevsimi ile Haziran sonuna kadar görülürler. Genellikle geceleri ses çıkarmaktadır. Dişi cırcır böcekleri çiftleşmeden sonra yumurtalarını toprağa bırakmaktadır. Larvalar yumurtadan çıktıktan sonra kış boyunca büyürler. Ergin gibi görünseler de kanatları yoktur. Ergin olana kadar 8 ve 11 arasında deri değişimi gözlenmektedir. Erginleşen cırcır böcekleri çiftleştikten sonra ölmektedir.

CIRCIR BÖCEĞİ FAMİLYASI

Cırcır böceği, Gryllidae (cırcır böceğigiller) familyasını oluşturan parlak siyah renkli, yuvarlak iri başlı, kısa kanatlı, uzun antenli, böcek türlerinin ortak adı.

GENEL ÖZELLİKLERİ

2 cm boylarında olup, gündüz kazdıkları çukurlarda yalnız olarak gizlenirler, gecenin ıssızlığında faaliyet göstererek ilham verici hoş sesleri ile öterler. Sadece erkekleri ön kanatlarını birbirine sürterek ses çıkarırlar, dişileri kendilerine çekerler. İşitme organları ön bacaklarında bulunan bir uzantıdadır. Ayrıca vücutlarının sonuna yakın arka kısımlarında, duyarlı kıllarla kaplı iki boynuzsu dikenleri vardır. Arka bacakları sıçrama görevi yapar. Fakat çekirgeler kadar sıçrayamazlar. Daha çok çorak arazide rastlanır. Bazen otluk yamaçlarda ve tarla kenarlarında görülür. Sürüler halinde ağaç ve çalılıklar üstünde yaşayanlar da vardır. Özellikle ötüşleriyle bilinen cırcırböcekleri, İlkçağ'da yararlı hayvanlar sayılır, hem Avrupa'da hem Doğu'da alınıp satılmak için küçük kafeslerde yetiştirilirlerdi; Doğu'da aynı işlem bugün de sürüp gitmektedir. Cırcır böcekleri, bütün dünyada yaygın cırcır böceğigiller familyasındandır.

YAŞAM ŞEKİLLERİ

Cırcır böcekleri çoğunlukla bitkisel, bazen de hayvansal besinlerle beslenirler. İlkbahar mevsimlerinde, Haziran sonlarına kadar rastlanır. Gece hoş sesleri duyulur. Dişi, yumurtalarını toprağa bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar tam bir kış geçirir. Bunlar ergine benzerse de kanatsızdır. Erginleşene kadar 8-11 defa deri değiştirirler.

Alt familyalar

Eneopterinae

Gryllinae

Mogoplistinae

Myrmecophilinae

Nemobiinae

Oecanthinae

Pentacentrinae

Trigonidiinae