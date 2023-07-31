Çıralı'da Deniz Kaplumbağaları İçin Bilgilendirme Mesajı Gönderiliyor

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan kumsala gelen turistlere bir GSM operatörü tarafından bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Çıralı, caretta carettalarının en önemli yuvalama alanlarından biri olarak biliniyor. Koruma çalışmaları kapsamında yapılan protokol ile ziyaretçilere saat 21.00'den sonra kumsala çıkmamaları ve kaplumbağalara dokunmamaları konusunda uyarıda bulunuluyor.

AKDENİZ'in önemli turistik beldelerinden, kumsalı nesli kritik tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlere, bir GSM operatörü ile yapılan protokol kapsamında; deniz kaplumbağalarına ilişkin bilgilendirme mesajı gönderiliyor.

Kemer ilçesine bağlı dünyaca ünlü sahili ile bilinen Çıralı ve bitişiğindeki Olimpos'un 1000 civarı olan nüfusları, yaz aylarında hem yerli hem yabancı turist ilgisi nedeniyle 15- 20 kat artıyor. 4 kilometresi Çıralı, 300 metresi de Olimpos olmak üzere toplam 4,3 kilometrelik kumsal, aynı zamanda Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli kritik tehlike altında kırmızı listesinde bulunan caretta caretta deniz kaplumbağalarının da Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından birini oluşturuyor. Kumsalda Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, yerel işletmeciler ve yerleşik vatandaşların oluşturduğu gönüllüler, her yıl nisan- ekim ayları arasında deniz kaplumbağalarının yumurta bırakması ve yavruların yuvalardan çıkıp, denize ulaştırılması aşamasında örnek bir iş birliği ve koruma çalışmaları sürdürüyor.

?Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, geçen yıl 103 yuva olan Çıralı'da bu yıl sayının 105'e yükseldiğini, erişkin dişi kaplumbağaların yuvalama döneminin devam ettiğini söyledi. Önceki yıllara göre hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin duyarlılığında artış gözlediklerini anlatan Elginöz, yuvalardan yavru çıkışlarının da 15 Temmuz itibarıyla başladığını söyledi. Valilik genelgesine göre; 20.30- 05.30 arasında gün batımı ve gün doğumuna göre değişmekle birlikte kumsala giriş, çadır kurmak ve ateş yakmak gibi her türlü girişin yasak olduğunu söyleyen Elginöz, bir GSM operatörü ile yaptıkları protokol çerçevesinde de gelen ziyaretçilerin SMS'le cep telefonlarına gönderilen mesajla bu kurallar konusunda uyarıldığını dile getirdi.