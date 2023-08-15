Çıralı'da Caretta Carettaların Yuvalardan Çıkışı İzleniyor

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı Sahili'ne sabahın ilk ışıkları ile gelen yüzlerce yerli ve yabancı turist, caretta carettaların yuvadan çıkışını izliyor. Ulupınar Mahallesi muhtarı Habib Altınkaya, her yuva açılışına 500 civarında kişinin geldiğini belirterek, "Tatil planını buna göre yapan insanlar var" dedi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı'da, yavruların denizle buluşması sürüyor. 11 Temmuz'dan bu yana takip edilen ve yavru çıkışının tamamlandığı yuvalar, kontrol amaçlı açılıyor. 120 yuvanın bulunduğu Çıralı'da 45'inci yuva açılışı yapıldı ve bugüne kadar 2 bin 500'ün üzerinde yavru denizle buluştu. Yavru deniz kaplumbağalarının denizle buluşmasını izlemek için yüzlerce kişi, sabahın ilk ışıkları ile Çıralı Sahili'ne akın ediyor.

Son yuva açılışına, gönüllülerin yanı sıra Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Tekirova Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri katıldı. Yuva açılışında jandarma timi de gönüllülere yardım etti. Yuvadan çıkan yavruların zorlu deniz yolculuğuna da eşlik edildi. 434 kişinin katıldığı son yuva açılışında, yavruların deniz ile buluştuğu anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

'2 BİN 500 YAVRUYU DENİZLE BULUŞTURDUK'

Yuva açılışları ile ilgili bilgi veren Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, "2023 deniz kaplumbağası sezonunun ortasına doğru geldik. Bugün büyük bir kalabalık ile yuvamızın açılışını yaptık. Şimdiye kadar 44 yuva açtık. Bu yuvalardan çıkan yavru deniz kaplumbağalarımız denize gitti. 2023 yılında bugüne kadar 2 bin 500'ün üzerinde canlı yavrumuzu deniz ile buluşturduk. İnsanlardan yoğun talep var; bu olayı görmek için sahildeler. Milli Parklar ile yaptığımız protokole istinaden sahadayız. Tabii bize destek olan kurumlarımız var; Kemer Belediyesi, jandarma, jandarma çevre timi. Bunlarla beraber çok güzel bir koruma ve izleme çalışması yürütüyoruz" dedi.

'ÇIRALI BU KONUDA 1 NUMARA OLDU'

?Haftada birkaç kez yuva açılımı yaptıklarını belirten Altınkaya, "Şu anda bu olayı görmek için günlük 500'ün üzerinde katılımcı oluyor. Tatil planını buna göre yapan insanlar var. Erken saatlerde, 05.00 ya da 05.30 gibi kalkarak çocukları ile bu olayı görmek için buraya gelenler var. Çıralı'daki tatilciler, çevre turizmi, doğa turizmi, doğa ile iç içe yaşamak ve doğanın bütün nimetlerini görmek için buraya geliyor. İşletmelerimiz, turistleri veya yerli ziyaretçileri bizimle irtibat kurarak yönlendiriyor. Tabii ki pansiyoncular da bu durumdan memnun. Çıralı, yaz döneminde bu konuda bir numara oldu" dedi.