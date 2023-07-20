Çıralı'da caretta caretta yuvalarından ilk yuva açıldı

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı'da caretta caretta yuvalarından ilkinin açılışı için etkinlik düzenlendi. Yerli ve yabancı birçok turistin bu anı görmek için geldiği Çıralı'da, ilk yuvadan çıkan 31 yavru denizle buluştu. Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, mayıs ayındaki yağmur ve soğuk hava, son aylarda yaşanan aşırı sıcak nedeniyle canlı yavru sayısının düştüğünü söyledi.Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı sahilinde, 17 Mayıs'ta başlayan caretta caretta yumurtlama sezonunun ardından ilk yuva açıldı. Yerli ve yabancı yüzlerce turist bu anı görebilmek için Çıralı sahilini doldururken, ilk açılan yuvadan 85 yumurta ve 6 canlı yavru çıkartıldı. Aynı yuvadan gece de 25 yavrunun kendi başına çıkıp, denizle buluştuğu tespit edildi. Geçen yıl 103 yuvanın bulunduğu ve halen yumurtlama sezonunun sürdüğü Çıralı'da, bu yılki yuva sayısının 120'yi geçmesi bekleniyor. Çıralı'daki ilk yuva açılışına Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Uğur Torunoğlu ile gönüllü caretta caretta koruyucularına çalışmalarında destek veren Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri katıldı.

'HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI YUVA BAŞARILARI DÜŞÜK OLABİLİR'

2023 yılının ilk caretta caretta yuva açılışında konuşan Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, 17 Mayıs'ta ilk yuva olmuştu. Bu zaten 1 numaralı yuvamız. 58 gün bizim için uzun bir süre. Çıralı'da genelde yumurtadan yavrular 50 günde çıkıyor. 58 gün gibi uzun bir süre sürdü yumurtaların olgunlaşması çünkü yağmur ve soğuk bir iklim vardı. Zaten bunu yuvanın başarısında da gördük. 85 yumurta vardı yuvada ve yalnızca 31 tanesinden canlı yavru çıkabilmiş ve denize gidebilmiş. Bunun özellikle ilk 15 gün içerisinde olan yuvaların çoğunda böyle olmasını bekliyoruz. Herhalde biraz verim düşük olacak. Şu ana kadar 107 yuvamız var. Dün gece 2 yuva oldu. Yuvalar devam ediyor. Bu yıl 120 yuva sayısını geçeceğimizi ümit ediyoruz. Ama dediğim gibi yuva başarısı belki önceki yıllara göre biraz daha düşük olabilir. Çünkü aşırı ısınma da iyi değil. Şimdi arkasından gelen aşırı ısınma da yine yuvaların başarısını kötü etkiliyor. O nedenle yine de geçen yıl zaten 3 bin 24 yavru göndermiştik, 103 yuvamız vardı. Bu yıl 4 bine yakın yavruyu yine buradan denize göndermeyi ümit ediyoruz. Bunların 1000'de 1'inin yaşadığı düşünülürse, burada 4 ya da 5 canlı caretta carettanın yetişkin çağa ulaşmasını sağlamaya çabalıyoruz. Bu yıl ki hedefimiz böyle dedi.

'TURİSTLER CARETTA YAVRULARINI GÖREBİLMEK İÇİN REZERVASYON YAPTIRIYOR'

Ulupınar Mahalle muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya da Çıralı sahilimizde ilk yuvamızı bugün açtık. Güzel bir seyirci topluluğumuz vardı. İnsanlar doğa için gerçekten hevesliler. Bu doğaüstü olayı görmek için buradalar. Bugün açılan yuvamızda 85 yumurtamız vardı. 31'i canlı olarak denize gitmiş. Tabii biraz başarımımız düşük. Hava şartları etkiliyor. Onun için de yavru sayımız düşük oldu. Çıralı doğal bir destinasyonun içerisinde. Doğal ve çok güzel bir alan. Burası kaplumbağa yumurtalama alanı olduğu için de turistlerimiz bu konuda çok özverililer. Sabah erken saatlerde kalkarak bu olayı görebilmek için geliyorlar. Bazı turistlerimiz bu olayı görebilmek için rezervasyonlarını ona göre yapıyor. Çıralı da böyle güzel bir yer. Bu konuda da bunu geliştirdik; hem doğayı koruyoruz hem de turizmcilik yapıyoruz diye konuştu. (DHA)